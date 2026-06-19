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Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat

Luiza Dobrescu
Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat
Dominic Fritz, liderul USR, în „conflict de interese”
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Instanţa a decis joi că Dominic Fritz se află în stare de incompatibilitate cu funcţia deţinută, ceea ce ar atrage după sine atât pierderea mandatului de primar al Timişoarei, cât şi pe cel de preşedinte al USR.

„Conflictul de interese” stabilit de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este considerat de edil un „dosar politic”, aşa cum a declarat în mai multe rânduri.

Acesta continuă să se considere persecutat politic şi chiar a postat vineri un mesaj prin care transmite că „USR tot nu va vota Guvernul Veştea”.

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