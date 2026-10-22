Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea anunță 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în România, din viitorul buget al UE

Gabriela Firea anunță 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în România, din viitorul buget al UE

Elena Popescu
Gabriela Firea anunță 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în România, din viitorul buget al UE
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România ar urma să beneficieze de aproximativ 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale, din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, potrivit europarlamentarului PSD Gabriela Firea.

Aceasta a anunțat, după o întâlnire cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că minimum 14% din viitoarele fonduri europene destinate României vor fi direcționate către măsuri sociale. Printre priorități se numără sprijinirea copiilor din familii vulnerabile, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru profesori și extinderea accesului la programul Erasmus+.

Gabriela Firea a prezentat principalele teme discutate cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul unei întâlniri desfășurate în Parlamentul European de la Strasbourg.

”Minimum 14% din viitoarele fonduri europene pentru România, adică circa 8,5 miliarde de euro, vor merge pentru proiectele sociale. Am discutat acest subiect cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în Parlamentul European de la Strasbourg. A fost un schimb de opinii în grupul de lucru al socialiștilor europeni pentru educație și cultură, unde am vorbit deschis despre fonduri, școală și tineri.

În viitorul buget al Uniunii, 2028-2034, fiecare stat va avea un plan național din care se vor finanța și măsurile sociale. Prioritatea este ca Fondul Social European să rămână la cel puțin 100 de miliarde de euro. Pentru România, asta înseamnă bani pentru copiii din familii vulnerabile, pentru tinerii care au abandonat școala, inclusiv pentru tinerele mame care vor să se întoarcă la cursuri.

 Am vorbit mult și despre profesorii care se confruntă cu prea multă birocrație, dar și despre chiriile pe care un cadru didactic abia ieșit de pe băncile facultății nu le poate plăti dacă predă într-un oraș mare. Astfel, Comisia propune ca statele să-i pună pe profesori pe lista de priorități atunci când investesc în locuințe, alături de medici, asistente și pompieri”, a transmis Gabriela Firea.

”Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro”

Europarlamentarul a anunțat că pe 4 noiembrie este așteptată și o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor.

”Iar în curând, pe 4 noiembrie, va veni și o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor. Pachetul pentru educație pe care Comisia îl prezintă luna viitoare aduce câteva lucruri concrete: 

– alianțe între școli, care vor lucra împreună pe matematică, citire sau educație digitală;
– resurse digitale și de inteligență artificială pentru școli, dezvoltate în Europa;
– o strategie nouă pentru învățământul profesional, legat mai strâns de angajatori.

Mi-ar plăcea să văd cât mai multe școli din România în aceste alianțe, mai ales cele din mediul rural. 

Nu în ultimul rând, am discutat despre viitorul program Erasmus+, care se votează chiar astăzi, în Plenul Parlamentului European. Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro, mai mult decât a propus Comisia și pentru asta voi vota astăzi. La rândul său, Roxana Mînzatu a insistat pe un acord rapid, până la sfârșitul anului, pentru ca noile proiecte să poată porni la timp în 2028 și ne-am pus de acord și asupra principiului ca Erasmus să fie mult mai accesibil și incluziv, nu doar pentru cei care își permit.

Le mulțumesc colegilor social-democrați și doamnei comisar european, Roxanei Mînzatu, pentru discuție, iar eu voi urmări fiecare dintre aceste dosare, cu gândul la școlile și familiile din România”, a mai spus Gabriela Firea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE
11:10
Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE
ATAC Strâmtoarea Ormuz, cimitir al petrolierelor. Iranul anunță că șapte vase au luat foc sau au fost țintita unor atacuri
11:07
Strâmtoarea Ormuz, cimitir al petrolierelor. Iranul anunță că șapte vase au luat foc sau au fost țintita unor atacuri
ULTIMA ORĂ Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul
10:57
Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul
POLITICĂ Sorin Muncaciu (deputat AUR): „CNAS, miliarde lipsă la finanțare. Președintele pleacă, restanțele rămân”
10:56
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „CNAS, miliarde lipsă la finanțare. Președintele pleacă, restanțele rămân”
NEWS ALERT Nicușor Dan prezintă, în presa americană, bilanțul crizei politice din România: „Statul a continuat să funcționeze”. Cum vede președintele situația economică a țării și ce spune despre creșterea numărului de drone în Marea Neagră
10:28
Nicușor Dan prezintă, în presa americană, bilanțul crizei politice din România: „Statul a continuat să funcționeze”. Cum vede președintele situația economică a țării și ce spune despre creșterea numărului de drone în Marea Neagră
RĂZBOI SUA au ordonat evacuarea personalului ambasadei din Arabia Saudită. Riadul, sub tirul rachetelor rebelilor houthi, din Yemen
09:49
SUA au ordonat evacuarea personalului ambasadei din Arabia Saudită. Riadul, sub tirul rachetelor rebelilor houthi, din Yemen
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar
Cancan.ro
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Rusia a declanșat cea mai mare vânzare de aur de la crahul din 1998, pentru finanțarea războiului
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
Digi24
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Lucrezi peste 55 de ore pe săptămână? Riscul de AVC crește cu 35%. Ce spun cardiologii despre efectele muncii excesive asupra inimii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia va prelua tehnologiile de la Renault, dar nu pe toate. Ce nu vom vedea niciodată pe mașinile românești?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre rachete balistice și rachete de croazieră?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
ANALIZĂ Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
11:11
Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
11:00
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
FLASH NEWS Politico: Șefa AfD cere reluarea negocierilor cu Rusia și revenirea la gazul ieftin. Alice Weidel: „Industria Germaniei este pe moarte”
10:39
Politico: Șefa AfD cere reluarea negocierilor cu Rusia și revenirea la gazul ieftin. Alice Weidel: „Industria Germaniei este pe moarte”
Gândul de Vreme Ploi torențiale, vijelii și grindină, care sunt zonele cele mai afectate. Informare meteorologică de ultimă oră emisă de ANM
10:14
Ploi torențiale, vijelii și grindină, care sunt zonele cele mai afectate. Informare meteorologică de ultimă oră emisă de ANM
ANALIZA de 10 Rachetele de croazieră low-cost, noua amenințare a Rusiei. Statele europene NATO ar putea fi prinse pe picior greșit
10:00
Rachetele de croazieră low-cost, noua amenințare a Rusiei. Statele europene NATO ar putea fi prinse pe picior greșit
FLASH NEWS Coreea de Nord ia în calcul reluarea propagandei prin difuzoare la granița cu Sudul. Phenianul amenință cu represalii militare după tirurile de avertisment ale armatei sud-coreene
09:44
Coreea de Nord ia în calcul reluarea propagandei prin difuzoare la granița cu Sudul. Phenianul amenință cu represalii militare după tirurile de avertisment ale armatei sud-coreene

Cele mai noi

Trimite acest link pe