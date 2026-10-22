Gabriela Firea anunță 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în România, din viitorul buget al UE

România ar urma să beneficieze de aproximativ 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale, din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, potrivit europarlamentarului PSD Gabriela Firea.

Aceasta a anunțat, după o întâlnire cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că minimum 14% din viitoarele fonduri europene destinate României vor fi direcționate către măsuri sociale. Printre priorități se numără sprijinirea copiilor din familii vulnerabile, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru profesori și extinderea accesului la programul Erasmus+.

Gabriela Firea a prezentat principalele teme discutate cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul unei întâlniri desfășurate în Parlamentul European de la Strasbourg.

”Minimum 14% din viitoarele fonduri europene pentru România, adică circa 8,5 miliarde de euro, vor merge pentru proiectele sociale. Am discutat acest subiect cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în Parlamentul European de la Strasbourg. A fost un schimb de opinii în grupul de lucru al socialiștilor europeni pentru educație și cultură, unde am vorbit deschis despre fonduri, școală și tineri.

În viitorul buget al Uniunii, 2028-2034, fiecare stat va avea un plan național din care se vor finanța și măsurile sociale. Prioritatea este ca Fondul Social European să rămână la cel puțin 100 de miliarde de euro. Pentru România, asta înseamnă bani pentru copiii din familii vulnerabile, pentru tinerii care au abandonat școala, inclusiv pentru tinerele mame care vor să se întoarcă la cursuri.

Am vorbit mult și despre profesorii care se confruntă cu prea multă birocrație, dar și despre chiriile pe care un cadru didactic abia ieșit de pe băncile facultății nu le poate plăti dacă predă într-un oraș mare. Astfel, Comisia propune ca statele să-i pună pe profesori pe lista de priorități atunci când investesc în locuințe, alături de medici, asistente și pompieri”, a transmis Gabriela Firea.

”Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro”

Europarlamentarul a anunțat că pe 4 noiembrie este așteptată și o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor.

”Iar în curând, pe 4 noiembrie, va veni și o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor. Pachetul pentru educație pe care Comisia îl prezintă luna viitoare aduce câteva lucruri concrete:

– alianțe între școli, care vor lucra împreună pe matematică, citire sau educație digitală;

– resurse digitale și de inteligență artificială pentru școli, dezvoltate în Europa;

– o strategie nouă pentru învățământul profesional, legat mai strâns de angajatori.

Mi-ar plăcea să văd cât mai multe școli din România în aceste alianțe, mai ales cele din mediul rural.

Nu în ultimul rând, am discutat despre viitorul program Erasmus+, care se votează chiar astăzi, în Plenul Parlamentului European. Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro, mai mult decât a propus Comisia și pentru asta voi vota astăzi. La rândul său, Roxana Mînzatu a insistat pe un acord rapid, până la sfârșitul anului, pentru ca noile proiecte să poată porni la timp în 2028 și ne-am pus de acord și asupra principiului ca Erasmus să fie mult mai accesibil și incluziv, nu doar pentru cei care își permit.

Le mulțumesc colegilor social-democrați și doamnei comisar european, Roxanei Mînzatu, pentru discuție, iar eu voi urmări fiecare dintre aceste dosare, cu gândul la școlile și familiile din România”, a mai spus Gabriela Firea.