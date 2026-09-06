„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt

Politicianul Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, vizează la o victorie istorică în alegerile regionale de duminică din Saxonia-Anhalt. El conduce listele partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune anti-imigrație și pro-Trump care se află în fruntea sondajelor de luni de zile.

În spatele zâmbetului și atitudinii sale relaxate pe rețelele sociale, Ulrich Siegmund urmărește un obiectiv istoric: să devină primul lider de extremă dreaptă din perioada postbelică care să conducă o regiune germană. Acest lucru a declanșat deja manifestații în Saxonia-Anhalt, unde 6.000 de persoane și-au exprimat sâmbătă, 5 septembrie, opoziția față de posibila sa venire la putere.

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Ulrich Siegmund a reacționat cu ironie după ce luna trecută a apărut pe prima pagină a revistei Der Spiegel cu titlul „Cel mai periculos om din Germania”. Politicianul a publicat un videoclip în care a mulțumit ironic pentru atenție și a promis să dezvăluie, după alegerile de duminică, suma plătită pentru o astfel de reclamă.

La 35 de ani, el visează să conducă spre victorie partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD) în fața partidului conservatorilor (CDU – Creștin-Democrații) condus de cancelarul Friedrich Merz și de actualul lider al Saxoniei-Anhalt, Sven Schulze.

De câteva săptămâni, acest politician influencer, care are peste 500.000 de abonați pe Instagram (principalul său adversar, Sven Schulze, are 11.400) și cutreieră regiunea sa natală, făcând selfie-uri și semnând autografe pe căni și tricouri cu chipul său.

Fie că se plimbă cu o motoretă Simson – un adevărat simbol al identității est-germane –, fie că iese la o sesiune de jogging sau participă la serbări sătești cu mici, cârnați și castele gonflabile, politicianul este primit ca o adevărată vedetă rock. El strânge mâinile localnicilor, le oferă uneori câte o bere, iar mulțimea formată din oameni de toate vârstele îl întâmpină cu entuziasm.

Născut la trei săptămâni după reunificarea Germaniei în 1990, Ulrich Siegmund a crescut în pitorescul oraș medieval Tangermünde și a fost martorul idealizării tot mai accentuate a RDG în rândul concetățenilor săi din est, care uneori flutură la mitingurile sale vechiul steag al Germaniei comuniste.

A fost timp de șase ani membru al Partidului Conservator, partidul cancelarului Helmut Kohl, care le promisese cetățenilor RDG un viitor prosper. Ulrich Siegmund s-a alăturat în 2014 partidului AfD, la un an de la înființarea acestuia.

Tot În 2014, el a intrat în antreprenoriat și a fondat o companie comercială specializată în sisteme profesionale de parfumare, marketing olfactiv și odorizante de cameră. Din cauza acestei afaceri, rivalii săi politici din partidele tradiționale îl ironizează adesea în campanii, numindu-l public în mod peiorativ „vânzător de lumânări parfumate”. Pe lângă asta, deține și o diplomă de licență în Administrarea Afacerilor și Psihologie Economică.

Dacă va ajunge la putere, intenționează să pună în aplicare măsuri care ar marca o ruptură istorică cu moștenirea politică și culturală a Germaniei postbelice.

Interzicerea steagurilor „curcubeu“ în școli

„Încă din primul minut” al preluării mandatului, el intenționează să-i expulzeze din Saxonia-Anhalt pe imigranții aflați în situație ilegală.

Ca susținător al familiei tradiționale, el promite să „interzică afișarea oficială a steagului curcubeu (simbol al comunității LGBT+) în școli și să se asigure, în schimb, că steagul național va flutura în fiecare zi de școală în instituțiile publice”.

Întrucât educația ține de competența landurilor regionale în Germania, el intenționează, de asemenea, să elimine obligativitatea frecventării școlii, ceea ce ar deschide, în special, calea către educația la domiciliu.

De asemenea, el intenționează să modifice programele de istorie din școli, care, în opinia sa, pun prea mult accent pe vinovăția Germaniei din perioada celui „de-al Treilea Reich“.

*Al Treilea Reich (în germană Drittes Reich, tradus oficial ca „Al Treilea Imperiu” sau „Al Treilea Stat”) este denumirea istorică și politică folosită pentru a descrie Germania din perioada 1933–1945, când țara a fost guvernată ca o dictatură totalitară de către Adolf Hitler și Partidul Nazist (NSDAP).

Căsătorit și tată al unei fetițe, el rămâne discret în ceea ce privește viața sa de familie. Înainte de nuntă, soția sa a avut momentul său de glorie pe ecran: potrivit cotidianului Bild, ea a participat la un reality show intitulat „Între tul și lacrimi”, dedicat viitoarelor mirese aflate în căutarea rochiei de mireasă ideale.