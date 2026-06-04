Garda de Coastă, prima reacție după tragedia din Limanu în care un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări

Garda de Coastă a transmis o primă reacție după ce un copil de 9 ani a murit, la Limanu, în județul Constanța, după ce a fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Incidentul s-a produs în imobilul administrat de Garda de Coastă, iar, potrivit comunicatului emis, imobilul figurează în evidențe din anul 1975.

Garda de Coastă, prima reacție după ce un copil de 9 ani și-a pierdut viața în localitatea Limanu, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări

În urma reorganizării structurilor Poliției de Frontieră din anul 2001, imobilul și-a pierdut utilitatea operativă și administrativă, motiv pentru care a încetat să mai fie folosit de instituție. Anterior, acesta a funcționat ca pichet de grăniceri, fiind utilizat de trupele de grăniceri.

Începând cu anul 2020, au fost inițiate procedurile de disponibilizare a imobilului, acestea fiind în curs de desfășurare și în prezent.

„Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat. Referitor la circumstanțele producerii accidentului, precizăm că acestea fac obiectul cercetărilor desfășurate de către polițiștii din cadrul IPJ Constanța”, transmite Garda de Coastă.

Miercuri, un copil în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Poliția a deschis dosar penal.

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