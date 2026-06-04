Prima pagină » Actualitate » Garda de Coastă, prima reacție după tragedia din Limanu în care un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări

Garda de Coastă, prima reacție după tragedia din Limanu în care un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări

Garda de Coastă, prima reacție după tragedia din Limanu în care un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Garda de Coastă a transmis o primă reacție după ce un copil de 9 ani a murit, la Limanu, în județul Constanța, după ce a fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Incidentul s-a produs în imobilul administrat de Garda de Coastă, iar, potrivit comunicatului emis, imobilul figurează în evidențe din anul 1975.

Garda de Coastă, prima reacție după ce un copil de 9 ani și-a pierdut viața în localitatea Limanu, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări

În urma reorganizării structurilor Poliției de Frontieră din anul 2001, imobilul și-a pierdut utilitatea operativă și administrativă, motiv pentru care a încetat să mai fie folosit de instituție. Anterior, acesta a funcționat ca pichet de grăniceri, fiind utilizat de trupele de grăniceri.

Începând cu anul 2020, au fost inițiate procedurile de disponibilizare a imobilului, acestea fiind în curs de desfășurare și în prezent.

„Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat. Referitor la circumstanțele producerii accidentului, precizăm că acestea fac obiectul cercetărilor desfășurate de către polițiștii din cadrul IPJ Constanța”, transmite Garda de Coastă.

Miercuri, un copil în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Poliția a deschis dosar penal.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la ora 18:00. Ar urma să anunțe premierul
15:04
Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la ora 18:00. Ar urma să anunțe premierul
GALERIE FOTO Fostul premier al României, Teodor Stolojan, a primit astăzi titlul de Cetățean de Onoare al Județului Dâmbovița. De ce i s-a acordat distincția
14:54
Fostul premier al României, Teodor Stolojan, a primit astăzi titlul de Cetățean de Onoare al Județului Dâmbovița. De ce i s-a acordat distincția
FLASH NEWS BNS cere retragerea noii Legi a salarizării. Sindicaliștii critică lipsa de transparență a proiectului și invocă riscul unor noi inechități salariale
14:06
BNS cere retragerea noii Legi a salarizării. Sindicaliștii critică lipsa de transparență a proiectului și invocă riscul unor noi inechități salariale
MEDIU Diana Buzoianu anunță că Ministerul Mediului plantează copaci pe plajele din România. Când va începe procesul
14:04
Diana Buzoianu anunță că Ministerul Mediului plantează copaci pe plajele din România. Când va începe procesul
EDUCAȚIE România rămâne pe primul loc la abandonul școlar din UE, deși media europeană a scăzut simțitor
13:58
România rămâne pe primul loc la abandonul școlar din UE, deși media europeană a scăzut simțitor
JUSTIȚIE Generalul Vlad Gheorghiță este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției
13:50
Generalul Vlad Gheorghiță este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Arme nucleare americane la București? Recomandarea unui general NATO: „Rușii vor face crize și vor amenința că bombardează România”
Mediafax
News alert! A reapărut după 60 de ani MUSCA ale cărei larve DEVOREAZĂ VICTIMELE DE VII
Click
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A fost nevoie de intervenția poliției și ambulanței
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Creatina, suplimentul vedetă al momentului. Ar trebui administrată întregii populații?
VIDEO EXCLUSIV Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: „Nu putem să împărțim sărăcia. Avem nevoie de oameni de afaceri puternici”
15:09
Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: „Nu putem să împărțim sărăcia. Avem nevoie de oameni de afaceri puternici”
CONTROVERSĂ Diana Șoșoacă, la „Davosul rus” alături de o fugară din Republica Moldova. Cine este Marina Tauber și de ce a fost dată în căutare internațională
15:08
Diana Șoșoacă, la „Davosul rus” alături de o fugară din Republica Moldova. Cine este Marina Tauber și de ce a fost dată în căutare internațională
FLASH NEWS Bloomberg: Germania, Franța și Marea Britanie pregătesc un plan pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor privind războiul din Ucraina
15:07
Bloomberg: Germania, Franța și Marea Britanie pregătesc un plan pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor privind războiul din Ucraina
ACUZAȚII POLITICO: UE vrea sancțiuni pentru patru firme din China, pe care le acuză că sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei
13:59
POLITICO: UE vrea sancțiuni pentru patru firme din China, pe care le acuză că sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei
ADMINISTRAȚIE PMB anunță că Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea Elcen de la Ministerul Energiei
13:43
PMB anunță că Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea Elcen de la Ministerul Energiei
CONTROVERSĂ Proteste la Tirana. Albanezii nu vor ca ginerele și fiica lui Trump să contruiască un complex turistic de lux la ei în țară. Ce anunță premierul Edi Rama
13:40
Proteste la Tirana. Albanezii nu vor ca ginerele și fiica lui Trump să contruiască un complex turistic de lux la ei în țară. Ce anunță premierul Edi Rama

Cele mai noi

Trimite acest link pe