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Generalul Vlad Gheorghiță este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției

Generalul Vlad Gheorghiță este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției
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Fapta de uzurpare a funcției, pentru care este urmărit penal Vlad Gheorghe, se pare că ar fi cercetată în premieră în România de DNA Militar. Potrivit unor surse din procuratura militară citate de Mediafax, această faptă nu ar mai fi fost cercetată niciodată în România post-decembristă.

Potrvit sursei citate, în Codul Penal emis în 1968 această faptă nu ar fi fost prevăzută și, de altfel, după anul 1989 un astfel de dosar cu o astfel de încadrare pentru un militar cu funcție de conducere nu ar fi existat până în prezent.

Această infracțiune ar fi, de fapt, una din categoria infracțiunilor de serviciu, care constă în încălcarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, altele decât legi, OUG sau ordonanțe simple.

Mai mult decât atât, încălcarea acestora ar putea conduce la săvârșirea faptei de abuz în serviciu, faptă pedepsită mult mai grav de Codul Penal, respectiv de 2-7 ani față de 1-5 ani sau amendă.

Nerespectarea disciplinei de stat

În plus, aceleași surse militare susțin că și dacă de facto s-ar constata existența probată a unei fapte, aceasta ar fi cel mult una de natură disciplinară. Potrivit surselor citate, argumentația se bazează pe faptul că Direcția Doctrină și Instrucție se afla în subordinea directă a lui Vlad Gheorghiță și avea atribuții atât în gestionarea numărului de cadre militare de specialitate, inclusiv în domeniul sportiv, cât și în elaborarea și coordonarea planului de pregătire militară. În cadrul acestei direcții fusese identificată necesitatea încadrării unor cadre sportive pentru desfășurarea instruirii specifice, existând deja un număr de locuri prevăzut și asigurat prin colaborarea cu facultatea de profil. În acest context, Gheorghiță ar fi intervenit pentru acoperirea acestei necesități.

Conform procedurilor uzuale, solicitarea privind ocuparea acestor locuri trebuia înaintată prin Direcția de Resurse Umane, structură centrală aflată în subordinea directă a ministrului Apărării.

În viziunea DNA Militar, singura neregulă reținută ar consta în faptul că solicitarea de alocare a posturilor respective ar fi trebuit să fie formulată de ministru, prin direcția de resort.

Potrivit sursei citate, în absența unei solicitări de suplimentare a schemei de personal peste numărul de posturi deja existent, nu se poate vorbi despre prejudicierea intereselor legitime ale altor studenți care concurau pentru locurile fără taxă.

Șomordolea este, de fapt, persoana care, în calitate de secretar al CSAT, a avut responsabilitatea gestionării unora dintre cele mai sensibile și clasificate informații aflate la nivelul Președinției României pe durata mandatului său.

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