George Simion dezminte categoric că s-a întâlnit cu Adrian Veştea, în contextul jocurilor politice care vizează formarea noului guvern.

Unul dintre zvonuri era că Veştea intenţionează să-şi treacă lista de miniştri şi proiectul guvernamental cu ajutorul voturilor celor de la AUR.

Ba mai mult, chiar ar fi avut loc o întâlnire de taină, în seara de miercuri spre joi, între liderul AUR- George Simion şi Adrian Veştea.

Potrivit surselor Gândul, amânarea depunerii listei de miniştri şi a programului guvernamental, în prima parte a zilei de joi, aşa cum a fost anunţat, ar avea legătură cu faptul că lista de miniştri ar urma să fie completată cu trei reprezentanţi de la Alianţa Uniţi pentru România.

Ce ar fi cerut AUR ca să îşi dea votul pe noul guvern

Referitor la întâlnirea care ar fi avut loc între Simion şi Veştea, reacţia liderului AUR a fost una categorică: „Nu, exclus”.

Însă, a păstrat tăcerea în ceea ce priveşte faptul că Veştea ar fi oferit celor de la AUR trei portofolii de miniştri în schimbul voturilor care ar face să treacă acest nou guvern.

Veştea a anunţat că joi va depune în Parlament programul de guvernare şi lista cu miniştri, dar nu a mai ajuns, lăsând totul pentru ziua de luni.

„Cel târziu marţi vom avea guvern”, spun surse din PSD, care dau ca sigur votul pentru noul executiv condus de liberal.

Între timp, celor de la AUR li s-a spus să meargă în circumscripţiile din teritoriu.