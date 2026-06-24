George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a dezvăluit că a fost căutat de un consilier prezidențial de ai lui Nicușor Dan, înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea, pentru a încuraja partidul să-i ofere acestuia votul în Parlament.
Luni, George Simion a cerut public ca Veștea să meragă la sediul partidului AUR, pentru discuții, având în vedere contextul politic actual, în care voturile formațiunii erau necesare pentru ca Guvernul Veștea să treacă. Liderul AUR solicitase dialog și cu președintele Nicușor Dan, însă acesta nu a răspuns personal apelului public. Aflat în platoul emisiunii ”Marius Tuca Show”, Simion a dezvăluit că a fost însă căutat de un consilier prezidențial, pentru a încuraja partidul să voteze Guvernul Veștea.