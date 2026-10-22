Președintele AUR, George Simion, anunță joi că o va da în judecată pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu, după o serie de atacuri la adresa sa și a partidului pe care îl conduce. Liderul AUR a transmis, într-un clip video publicat pe Facebook, ca va depunde primele cereri în instranță chiar în cursul zilei de joi. “Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiorile TV de grija noastră, până la toți ceilalți”, a subiniat Simion.

George Simion spune că va intenta procese: ”Astăzi depun primele cereri”

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Președintele AUR susține că va apela la instanțele de judecată împotriva persoanelor pe care le consideră responsabile pentru atacurile la adresa sa și a formațiunii politice.

”Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV de grija noastră, până la toți ceilalți. Astăzi depun primele cereri și mă ocup de ceea ce contează: de viitoarea guvernare, de sprijinirea tuturor celor care aleg să nu stea în casă și de atingerea scopului. Suntem uniți până la capăt!”, a mai spus Simion.

Mesajul lui George Simion vine într-o zi în care lui Călin Georgescu i s-a deschis un nou dosar penal, iar deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată.

Conflictul dintre George Simion și Anca Alexandrescu nu este unul nou. Cei doi, care în trecut s-au aflat de aceeași parte a baricadei politice și au susținut cauze comune, au ajuns să se atace public.

George Simion, către Anca Alexandrescu: „Ce ai de faci așa?”

La începutul lunii octombrie, liderul AUR George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, s-au contrat în direct, la Realitatea Plus, după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR.

„Ce ai de faci așa?”, i-a răspuns Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând textul unei manele, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid. (Mai multe detalii AICI)