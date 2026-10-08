Scandal uriaș la Realitatea TV. George Simion, către Anca Alexandrescu: „ce ai de faci așa?”

Prezentatoarea Anca Alexandrescu, fostă candidată la primăria Capitalei cu susținerea AUR, a avut un schimb aprins de replici cu George Simion, în timpul unei emisiuni în direct la televiziunea Realitatea Plus.

Liderul AUR a avut joi după-amiază o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, după ce moderatorul Laurențiu Botin a prezentat presupuse stenograme în care apare numele șefului AUR în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Simion i-a scris un drept la replică lui Botin și a precizat că nu s-a întâlnit niciodată cu Fănel Bogos, așa cum a afirmat Anca Alexandrescu înainte ca liderul AUR să intre în direct.

Apoi, regia l-a sunat pe George Simion, care a precizat că l-a îndrumat pe Bogos către Comisia de abuzuri din Parlament, dar „în niciun caz” în luna aprilie.

Alexandrescu l-a întrebat dacă partidul pe care îl conduce a primit de la omul de afaceri pui sau ouă în campania electorală sau la inundațiile de la Suceava. Simion a negat.

Întrebat ce relație are cu Florin Aurelian Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea, Simion a răspuns:

„Știu că vreți să afirmați că aș avea o legătură cu domnul Barbu (social-democratul Florin Barbu, n.r.). Nu am nicio legătură cu domnul Barbu. Sunt dușman politic cu dumnealui. Înțeleg interesele din spatele acestei campanii direcționate și către domnul Barbu, dar nu am coordonat nimic în județul Olt cu domnul Barbu și am fost un contestatar al lui cât a fost ministru al Agriculturii”, a zis Simion.

Simion a acuzat în direct că „se pregătește” ceea ce a numit „o operațiune de denigrare” împotriva sa deoarece formațiunea politică nu a susținut guvernul Veștea.

Anca Alexandrescu: „Spuneți că v-a încurcat declarația domnului Georgescu”

Întrebat dacă s-a văzut cu președintele Nicușor Dan sau dacă a vorbit cu șeful statului înainte de votarea guvernului Veștea, liderul AUR a precizat că a spus public despre acest subiect.

„De ce nu vă asumați bărbătește să spuneți că v-a încurcat declarația domnului Georgescu, lucru pe care mi l-ați și spus mie?”, a întrebat Alexandrescu, referindu-se la afirmația că cei care votează vor fi considerați trădători.

Simion acuză: „Ați antamat tot postul împotriva noastră”

„Este o minciună a dumneavoastră, motiv pentru care ați antamat tot postul împotriva noastră ca să votăm guvernul Veștea”, a replicat Simion.

Botin a intervenit și a spus că nu este adevărat. Alexandrescu a intervenit, susținând că are o dovadă care să susțină cele afirmate, dar nu a precizat care este.

„Eu am dovada că ați spus că vă încurcă această declarație a lui Călin Georgescu și faptul că dumneavoastră ați intervenit să fie cenzurat Călin Georgescu”, a afirmat Alexandrescu.

George Simion: „Nu sunt la inchizitoriu”

Apoi l-a întrebat pe Simion dacă a fost să negocieze cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu omul de afaceri Vasile Pușcaș, înainte de votarea Cabinetului Veștea. „Vă întreb pentru a cincea oară? Da sau nu?”, a spus moderatoarea.

„Încă o dată, nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror. Eu am intrat să vorbesc despre niște stenograme care nu sunt reale în forma pe care le prezentați dumneavoastră”, a răspuns Simion.

George Simion, la Realitatea Plus: „Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”

Alexandrescu a insistat să răspundă, iar deputatul AUR a subliniat că a oferit deja un răspuns, moment în care realizatoarea TV a ridicat vocea.

Vizibil nemulțumită, realizatoarea Realitatea Plus l-a acuzat pe Simion că nu a răspuns punctual întrebării. În replică, șeful AUR i s-a adresat acesteia doar prenumele „Anca”. Alexandrescu i-a atras atenția: „Doamna Alexandrescu”.

„ Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”, i-a spus președintele AUR.

„Nu vă e rușine, domnule Simion? Nu vă e rușine să vorbiți așa?”, a replicat Alexandrescu.

„Ce s-a întâmplat? Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?”, s-a adresat liderul celui mai mare partid de opoziție din România.

Realizatorii Realitatea Plus au întrerupt brusc discuția cu Simion, acuzându-l că replica „Ce ai de faci așa?” este o aluzie la o manea devenită virală pe TikTok.