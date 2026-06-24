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George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea

George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a transmis că, din punctul său de vedere, actuala criză politică nu se va opri până când AUR nu va fi implicat cu adevărat.

Simion: ”Am vrut să arătăm că suntem oameni care participă la dialog”

”Eu atrag atenția că această criză va continua mult și bine dacă noi nu suntem implicați. Am vrut să arătăm că suntem oameni care participă la dialog; asta nu înseamnă trădare. Unii deja se gândeau că noi vom vota… De 35 de ani, România s-a obișnuit cu trădarea și de asta am ajuns pe ultimul și penultimul loc din Uniunea Europeană”, a declarat George Simion.

Ce impresie i-a lăsat Adrian Veștea lui George Simion

Întrebat ce impresie i-a lăsat Adrian Veștea după negocierile de la sediul AUR, Simion a declarat că premierul desemnat de Nicușor Dan s-a bazat pe oameni care s-au dovedit amatori.

„Mie mi-a făcut o impresie bună Adrian Veștea și el s-a bazat pe niște oameni care, de multe ori, s-au dovedit amatori.(n.r. despre cele două numiri făcute de Nicușor Dan) A fost totul la plesneală, o improvizație care nu face altceva decât să ne afunde. A pornit această criză într-un conflict pentru alegerile din 2030, el și Bolojan… E 2026, luna iunie; până în 2030 mai este mult.”

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