Gheorghiță Vlad și Radu Miruță știau de dosarul DNA. Audierea, amânată din cauza ședinței CSAT privind drona căzută pe un bloc din Galați – SURSE

Dosarul privind presupusele angajări pe criterii de prietenie în cadrul MApN era cunoscut de mai mult timp la vârful Armatei Române, susțin surse judiciare pentru Mediafax. Aceleași surse afirmă că șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, dar și ministrul Apărării, Radu Miruță, aveau cunoștință despre citația transmisă de DNA, iar audierea programată la finalul lunii mai a fost amânată după convocarea ședinței CSAT pe tema dronei ruse care a lovit un bloc din Galați.

Dosarul, instrumentat de DNA Militar încă din 2025

Potrivit sursei citate, structura militară a DNA investighează dosarul angajărilor din MApN încă de la jumătatea anului 2025. În cadrul anchetei au fost vizați mai mulți ofițeri cu funcții importante. Generalul cu patru stele Mihai Șomordolea, care ocupa la acel moment funcția de consilier de stat și secretar al CSAT în cadrul Departamentului Securității Naționale, a fost trecut în rezervă și eliberat din funcție la 30 ianuarie 2026.

Ulterior, Mihai Șomordolea, Iulian Berdilă- locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării- și Mircea Anicescu, fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane, au fost audiați de procurorii anticorupție și puși sub acuzare.

Sursele citate susțin că, în urma perchezițiilor informatice și a audierilor desfășurate în dosar, procurorii DNA Militar ar fi ajuns și la implicarea șefului Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

Aceste evoluții ar fi avut loc la mijlocul lunii aprilie 2026, motiv pentru care, la finalul lunii mai, procurorii i-au transmis o citație pentru audiere.

Conform acelorași surse, documentul a fost trimis pe 28 mai 2026, pentru prezentarea la DNA în ziua următoare. Citația ar fi fost cunoscută și de ministrul Apărării, Radu Miruță, în contextul procedurilor specifice din cadrul Armatei.

Ședința CSAT ar fi dus la amânarea audierii

Planurile procurorilor s-au schimbat însă în noaptea de 28 spre 29 mai, după ce o dronă rusă a lovit un bloc din Galați. În urma incidentului, președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a CSAT pentru 29 mai, la care a participat și Gheorghiță Vlad. În aceste condiții, audierea șefului SMA a fost reprogramată pentru data de 2 iunie 2026, susțin sursele judiciare.

Marți, DNA a anunțat punerea sub acuzare a lui Gheorghiță Vlad pentru complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul privind presupusele angajări preferențiale din MApN.

Reacția lui Gheorghiță Vlad

După anunțul procurorilor, șeful Statului Major al Apărării a transmis că nu intenționează să își părăsească funcția, însă a remarcat ceea ce a numit „caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”.

El a transmis că respinge categoric acuzațiile aduse și susține fără echivoc că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. „Nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Sub conducerea mea, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale. Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. (…) Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc”, a scris Gheorghiță.

Și locțiitorul pentru operații și instrucție, general-locotenent Iulian Berdilă, a încercat astăzi să contracareze acuzațiile DNA: „În legătură cu recentele acuzații formulate, resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea. Situația invocată nu reprezintă o problemă de natură penală în ceea ce mă privește, ci vizează un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare și despre care nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat.

Nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea mea. Dimpotrivă, conduita mea a fost caracterizată permanent de respectarea fără rezerve a legii, precum și a regulamentelor militare aplicabile.

Orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale este nefondată, lipsită de suport factual și ignoră realitatea obiectivă a faptelor, întreaga mea activitate fiind desfășurată în conformitate cu obligațiile legale și profesionale care îmi revin. Nu în ultimul rând, vă rog să aveți în vedere că îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale necesare pentru apărarea reputației, onoarei și drepturilor mele.”

Radu Miruță: „Vom hotărî în zilele următoare. L-am informat pe președintele Nicușor Dan”

„Vom hotărî ce se întâmplă cu cei mai importanți doi oameni din Armată, în zilele următoare, după o analiză serioasă”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, aflat la cartierul militar al NATO din Belgia.

„Am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru Armata Română. L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație. Azi dimineață a fost chemat la Parchet. Am văzut și eu, în momentul ăsta, am văzut comunicatul Parchetului. În funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”, a spus Miruță.

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