Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Domnule Președinte…. ați dus-o în gard!”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Gigel Știrbu l-a pus la zid pe președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj amplu, vicepreședintele PNL i-a transmis șefului statului că a venit momentul în care acesta nu ar mai trebui să dea vina pe alții, pentru că funcția îl obligă ” să își asume consecințele propriilor decizii”.

Vicepreședintele PNL a punctat că, deși mulți români au crezut că un matematician ar putea calcula mai bine riscurile decât politicienii, se pare că acest lucru nu se întâmplă.

”Domnule Presedinte………ati dus-o in gard!

Există un moment în viața fiecărui politician în care nu mai poate da vina pe alții. Un moment în care funcția pe care o ocupă îl obligă să își asume consecințele propriilor decizii. Pentru dumneavoastră, acel moment este acum. Ați câștigat alegerile promițând seriozitate, echilibru și o altfel de politică. Mulți români au crezut că un matematician va calcula mai bine riscurile decât politicienii de profesie. Că va privi dincolo de emoția unei zile și va înțelege consecințele unei decizii asupra întregii țări. Dar ce vedem astăzi? Vedem o Românie blocată politic. Vedem un Parlament incapabil să producă o majoritate funcțională. Vedem PSD și AUR, autorii moțiunii de cenzură, fugind de responsabilitatea guvernării. Și vedem un președinte care pare surprins de exact situația pe care avea obligația să o prevină”, a scris Știrbu pe pagina sa de Facebook.

Gigel Știrbu a ținut să precizeze că nimeni nu îi cere lui Nicușor Dan să fie avoatul Guvernului, însă, în opinia vicepreședintelui PNL, președintele ar trebuui să știe că atunci când dărâmă o construcție trebuie să existe una pregătită în loc. Știrbu a menționat că președintele ar fi trebuit să anticipeze, totuși, criza politică și să o prevină.