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Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Domnule Președinte…. ați dus-o în gard!”

Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îl pune la zid pe Nicușor Dan:
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Gigel Știrbu l-a pus la zid pe președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj amplu, vicepreședintele PNL i-a transmis șefului statului că a venit momentul în care acesta nu ar mai trebui să dea vina pe alții, pentru că funcția îl obligă ” să își asume consecințele propriilor decizii”.

Vicepreședintele PNL a punctat că, deși mulți români au crezut că un matematician ar putea calcula mai bine riscurile decât politicienii, se pare că acest lucru nu se întâmplă.

”Domnule Presedinte………ati dus-o in gard!
Există un moment în viața fiecărui politician în care nu mai poate da vina pe alții. Un moment în care funcția pe care o ocupă îl obligă să își asume consecințele propriilor decizii.
Pentru dumneavoastră, acel moment este acum.
Ați câștigat alegerile promițând seriozitate, echilibru și o altfel de politică. Mulți români au crezut că un matematician va calcula mai bine riscurile decât politicienii de profesie. Că va privi dincolo de emoția unei zile și va înțelege consecințele unei decizii asupra întregii țări.
Dar ce vedem astăzi?
Vedem o Românie blocată politic.
Vedem un Parlament incapabil să producă o majoritate funcțională.
Vedem PSD și AUR, autorii moțiunii de cenzură, fugind de responsabilitatea guvernării.
Și vedem un președinte care pare surprins de exact situația pe care avea obligația să o prevină”, a scris Știrbu pe pagina sa de Facebook.
Gigel Știrbu a ținut să precizeze că nimeni nu îi cere lui Nicușor Dan să fie avoatul Guvernului, însă, în opinia vicepreședintelui PNL, președintele ar trebuui să știe că atunci când dărâmă o construcție trebuie să existe una pregătită în loc. Știrbu a menționat că președintele ar fi trebuit să anticipeze, totuși, criza politică și să o prevină.
”Domnule președinte, nimeni nu vă cerea să fiți avocatul Guvernului. Dar era obligația dumneavoastră să înțelegeți că atunci când dărâmi o construcție trebuie să existe una pregătită în loc.
Orice student în anul întâi la Facultatea de Construcții știe că nu demolezi un pod înainte să ai soluția pentru traversarea râului.
În schimb, dumneavoastră ați privit cum este detonată singura formulă guvernamentală existentă și ați părut convins că lucrurile se vor așeza de la sine.
Nu s-au așezat,s-au prăbușit.
Astăzi, exact cei care au provocat criza se ascund. Sorin Grindeanu aleargă de răspunderea funcției de prim-ministru mai repede decât un sprinter olimpic. George Simion vrea putere, dar nu și responsabilitate. PSD și AUR au produs haosul, iar acum caută vinovați în toate direcțiile.
Dar dumneavoastră sunteți președintele României.
Nu comentator politic,nu spectator,nu analist de seară.
Președintele României.
Funcția aceasta vine cu obligația de a vedea cu două mutări înainte,de a anticipa,de a preveni”, a punctat acesta.
Nicusor Dan

Nicusor Dan

”Domnule președinte Nicușor Dan, nu PSD și AUR vă pot salva de responsabilitate”

Ați avut toată informația,ați avut toate pârghiile instituționale,ați avut toate semnalele că după căderea guvernului va urma o perioadă de instabilitate.
Și totuși ați mers înainte.
Poate din calcul politic,poate din dorința de a vă consolida poziția,poate din convingerea că lucrurile se vor rezolva singure.
Indiferent de motiv, rezultatul este același.
România se află într-un impas politic profund, iar dumneavoastră nu mai puteți spune că nu ați știut.
Istoria este plină de lideri care au câștigat confruntări de moment și au pierdut imaginea de oameni de stat. Diferența dintre un politician și un om de stat este simplă: politicianul se gândește la următoarele săptămâni, omul de stat la următorii ani.
Astăzi, din păcate, ați acționat ca un politician.
Iar România plătește prețul.
Pentru că atunci când ocupi cea mai înaltă funcție în stat și accepți o strategie care aruncă țara într-o criză fără să ai o soluție pregătită, concluzia este una singură:
Domnule președinte Nicușor Dan, nu PSD și AUR vă pot salva de responsabilitate. Ei au aprins fitilul. Dar dumneavoastră ați privit explozia și ați crezut că nu va urma incendiul. Iar astăzi, România este blocată, iar imaginea unui președinte care trebuia să unească și să stabilizeze țara riscă să rămână legată de o întrebare simplă: cum a fost posibil să nu vedeți ceea ce vedea toată lumea”, a transmis Știrbea.

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