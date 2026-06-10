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Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, dă vina pe cei de la PSD pentru actuala criză politică: „Au preferat jocurile de culise în locul stabilității”

Nicolae Oprea
Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, dă vina pe cei de la PSD pentru actuala criză politică: „Au preferat jocurile de culise în locul stabilității”
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Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că PSD este partidul responsabil pentru criza politică actuală. „PSD a fost partidul care a preferat jocurile de culise în locul stabilității. PSD a fost partidul care a ales să arunce țara într-o perioadă de incertitudine”, este de părere Gigel Știrbu.

„În ce gaură v-ați ascuns, vitejilor?

În ultimele săptămâni am auzit tot felul de explicații, justificări și teorii. Unii încearcă să arunce vina în toate direcțiile. Alții încearcă să rescrie istoria unor evenimente petrecute acum doar câteva săptămâni.

Dar adevărul este unul singur.

Principalul responsabil pentru criza politică în care se află astăzi România este PSD.

PSD a fost partidul care a decis să dea jos Guvernul Bolojan. PSD a fost partidul care a preferat jocurile de culise în locul stabilității. PSD a fost partidul care a ales să arunce țara într-o perioadă de incertitudine exact într-un moment în care România avea nevoie de reforme, de absorbția fondurilor europene și de predictibilitate economică”, scrie Gigel Știrbu pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PNL mai spune că cei din conducerea PSD „au dispărut”.

„Cât timp pregăteau debarcarea guvernului, liderii PSD erau peste tot”

„Cât timp pregăteau debarcarea guvernului, liderii PSD erau peste tot. Conferințe de presă, declarații televizate, întâlniri regionale, consultări interne. Sorin Grindeanu și întreaga conducere a partidului explicau zilnic de ce trebuie schimbată guvernarea. Astăzi, aceeași oameni au dispărut. Nu mai organizează consultări, nu mai cer votul membrilor ,nu mai explică nimic, nu mai au curajul să iasă în fața românilor și să spună ce urmează. Pentru că este mult mai ușor să dărâmi decât să construiești”, scrie Știrbu.

Potrivit liberalului, PSD ar fi indus în eroare președintele României.

„Mai grav este că PSD nu a indus în eroare doar opinia publică. A indus în eroare inclusiv instituția prezidențială.

Luni de zile au transmis că vor stabilitate. Au transmis că sunt preocupați de interesul național. Au transmis că își doresc soluții responsabile.

Iar când a venit momentul adevărului, când a venit momentul asumării, au făcut un pas înapoi și au lăsat întreaga responsabilitate pe umerii altora.

Nicușor Dan a fost pus în situația de a gestiona consecințele unei crize pe care nu el a provocat-o. A fost împins să găsească soluții pentru un blocaj creat de cei care au avut suficient curaj să răstoarne o majoritate, dar nu au suficient curaj să guverneze”, este de părere Gigel Știrbu.

„Desemnarea lui Eugen Tomac ca premier nu e un compromis politic ,e un mecanism prin care PSD să preia controlul resurselor guvernamentale”

Acestea mai scrie că „România asistă astăzi la un spectacol al ipocriziei politice”.

„PSD a avut suficientă forță pentru a da jos un guvern, PSD a avut suficientă forță pentru a crea o criză, PSD a avut suficientă forță pentru a bloca reforme.

Dar, dintr-odată, PSD nu mai are suficientă forță pentru a-și asuma guvernarea.

Asta nu este responsabilitate, asta nu este stabilitate, asta nu este politică făcută în interesul României.

Este tentativa unui partid de a controla puterea fără să își asume costurile puterii.

Desemnarea lui Eugen Tomac ca premier nu e un compromis politic ,e un mecanism prin care PSD să preia controlul resurselor guvernamentale-ministere,fonduri,numiri-fară să-și asume pe față guvernarea.

Este încercarea de a avea ministere fără responsabilitate, influență fără răspundere și decizie fără asumare.

Românii trebuie să știe cine a provocat această situație și cine încearcă acum să fugă de consecințe.

Dacă ai avut curajul să dai jos un guvern, trebuie să ai și curajul să preiei guvernarea.

Dacă ai provocat criza, ai obligația să îți asumi soluția.

Iar dacă refuzi acest lucru, atunci recunoști implicit că nu interesul României a stat la baza acțiunilor tale, ci exclusiv interesul politic de partid.

România are nevoie de responsabilitate.

Nu de politicieni care aprind focul și apoi dispar când trebuie să îl stingă”, conchide Știrbu.

Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Domnule Președinte…. ați dus-o în gard!”

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