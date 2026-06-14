Gigi Becali anunță că îl va vota pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. „Nici nu-l cunosc. Dar ce propune președintele votez”

Gigi Becali, deputat neafiliat în Camera Deputaților, a comentat, duminică, propunerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Omul de afaceri spune că nu-l cunoaște pe Veștea.

„Nu-l cunosc, nu am ce să comentez eu. Eu ce am spus aia fac. Pe cine propune președintele, pe p-ăla îl votez. E problema lor. Nici nu-l cunosc pe Veștea”, a declarat Gigi Becali, duminică, în fața bisericii pe care o construiește în Pipera.

Cine este Adrian Veștea

Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut în cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026. Șeful statului îl portretizează pe noul premier desemnat ca fiind o persoană „de succes, atrasă de dezvoltare”.

Însă, cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan în această dimineață? Președintele României a declarat, la pupitrul Administrației Prezidențiale, că este fost ministru, șef de Consiliu Județean, care a contribuit la dezvoltarea Aeroportului din Brașov.