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Google Earth lansează „vedere de sus”: acum poți „zbura” și vedea orice colț al lumii, de sus

Google Earth lansează „vedere de sus”: acum poți „zbura” și vedea orice colț al lumii, de sus
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Platforma web moștenește puternicul simulator de zbor care anterior era exclusiv versiunii sale pentru desktop, scrie El Economista.

Google Earth permite utilizatorilor să exploreze lumea de pe web ca și cum ar pilota un avion cu un simulator de zbor, o nouă funcție disponibilă acum pentru toată lumea.

Globul tridimensional creat din imagini satelitare oferit de Google Earth a fost actualizat pentru a încorpora una dintre cele mai solicitate funcții de către utilizatori: simulatorul de zbor.

Deși acest simulator era deja disponibil în versiunea profesională pentru desktop, Google Earth l-a adus acum și în versiunea web, astfel încât oricine poate ”zbura” peste orice parte a planetei doar pentru distracție, așa cum se menționează într-o postare distribuită pe X.

Acest simulator de zbor se află în fila „Instrumente”, unde apar și alte funcții noi, cum ar fi instrumente de analiză a terenului (curbe de nivel, pantă, aspect, defrișări și umpleri).

Aceste noi funcții se numără printre „cele mai puternice funcții profesionale pentru desktop” pe care Google Earth le-a adus pe web, care include și noi tipuri de import (KML/Z, GEoJSON, GLB și SHP).

Acest instrument de explorare a Pământului a încorporat imaginile istorice Street View anul trecut pentru a marca cea de-a 20-a aniversare, aceeași vedere la nivel de stradă oferită de Google Maps.

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