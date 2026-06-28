Prima pagină » Actualitate » Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine

Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine

Luiza Dobrescu
Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doi dintre disidenţii PNL, Alina Gorghiu şi Hubert Thuma, au furat startul întâlnirii cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog.

Aflaţi pe lista neagră a eliminărilor din partid, din cauză că au votat Guvernul Adrian Veştea, foştii lideri de filiale PNL, din Ilfov şi Argeş, n-au pierdut timpul deloc.

Aceştia au mers la Iaşi, acolo unde au început manifestările legate de comemorarea celor 85 de ani de la Progromul de la Iaşi, eveniment la care participă şi cuplul prezidenţial al Israelului, Isaac şi Michal Herzog.

După cum a scris şi Alina Gorghiu pe facebook, aceasta s-a mai întâlnit în cu ceva luni în urmă cu preşedintele Israelului, la Ierusalim.

Reîntâlnirea din România a fost imortalizată prin câteva fotografii ale oficialităţilor româno-israeliene.

„Urcaserăm 137 în vagon. La destinație am mai ajuns 8”, spunea supraviețuitorul.

Acum doar câteva luni am avut onoarea de a-l întâlni pentru prima dată pe Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, la lerusalim. Îl reîntâlnesc astăzi în România, la comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la lași. 13.000 au fost ucişi!

Este, în același timp, o bucurie să îl întâlnesc pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, un reper al Bisericii Ortodoxe Române, cunoscut pentru echilibrul său, pentru deschiderea către dialog și pentru mesajele constante de împăcare şi responsabilitate.

Memoria victimelor este o datorie constantă. Noi, toți, trebuie să apărăm demnitatea fiecărui om, să combatem antisemitismul, ura şi extremismul. Online-ul este plin!”, scrie Alina Gorghiu, pe pagina sa de facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan şi liderul PSD Sorin Grindeanu au programat, pentru luni, întâlniri cu şeful statului evreu.

De asemenea, acesta din urmă va ajunge şi în Parlamentul României unde va ţine un discurs în faţa plenului reunit cu tema celor 85 de ani care au trecut de la tristul eveniment.

Semnificaţia Progromului de la Iaşi

Se împlinesc 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai negre episoade din istoria modernă a României.

Acesta a  început pe 27 iunie 1941 şi a însemnat bărbați, femei și copii, familii întregi care au fost ucise violent.

România a făcut un efort major, un act de dreptate și un pas de asumare esențial adoptând Raportul final al Comisiei internaționale „Elie Wiesel” privind Holocaustul din România, în 2004.

Acesta este continuat prin colaborarea cu Institutul Yad Vashem din Ierusalim și prin inițiativele de cooperare cu US Holocaust Memorial Museum din Washington.

De asemenea, adoptarea definiției de lucru a antisemitismului, cu ocazia Plenarei Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului de la București, sub președinția României, a reprezentat atât un moment de referință în istoria organizației, cât și atingerea unui obiectiv major.

Ministerul Afacerilor Externe contribuie în mod sistematic la efortul de memorie, educație și cercetare pentru combaterea antisemitismului și rememorarea Holocaustului.

Instituirea, în 2024, a Premiului Național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru realizări excepționale în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și acordarea sa de către Ministerul Afacerilor Externe constituie o dovadă în acest sens. Atât memoria victimelor, realitatea călăilor, indiferența multora, cât și amintirea salvatorilor fac parte din acest efort cotidian de rememorare și asumare a unei realități care a întruchipat multiple ipostaze, de la care MAE nu face excepție.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
16:14
Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
AGRICULTURĂ Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
16:10
Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
EVENIMENT Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
16:02
Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
FLASH NEWS Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
15:25
Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
EVENIMENT Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
15:20
Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
ECONOMIE Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri
14:55
Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Digi24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Jamaican Blue Mountain: de ce una dintre cele mai exclusiviste cafele din lume este cultivată printre nori
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
15:39
Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
LOTO Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
15:30
Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
CONTROVERSĂ Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD
15:24
Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD
VIDEO Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere
14:58
Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere
REACȚIE Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul
14:38
Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul

Cele mai noi

Trimite acest link pe