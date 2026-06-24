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Preşedintele Israelului, Itzhak Herzog, vine în faţa plenului reunit al Parlamentului României

Luiza Dobrescu
Preşedintele Israelului, Itzhak Herzog, vine în faţa plenului reunit al Parlamentului României
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Preşedintelele Israelului, Izhak Herzog, va vorbi în faţa plenului reunit al Parlamentului României.

Luni, pe 29 iunie, va avea loc şi ultima şedinţă de lucru din prima parte a anului.

Şedinţa de lucru va avea loc la ora 15.00, iar la ora 17.00, preşdintele Israelului va ţine un discurs în faţa parlamentarilor români, reuniţi în plen comun, la Senat.

Președintele Israelului, Isaac Herzog, va efectua o vizită de stat de două zile în România începând de duminică, 28 iunie 2026, la invitația autorităților române. Vizita se va concentra pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe comemorarea Holocaustului.

Programul oficial și principalele activități includ adresarea către Parlament; președintele Herzog va susține un discurs în plenul Parlamentului României şi participarea la Iași la „Marșul Vieții” și la ceremoniile de comemorare a victimelor Pogromului de la Iași, la 85 de ani de la tragicele evenimente.

Începând cu 1 iulie, senatorii şi deputaţii vor intra în vacanţa parlamentară până în septembrie.

Sursă foto Wikipedia

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