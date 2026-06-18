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Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto - Mediafax
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat detalii de ultimă oră despre poziția partidului în susținerea premierului desemnat Adrian Veștea. 

În acest moment, PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Am tot respectul pentru Adrian Veștea, este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat un mandat de câteva ori. Nu avem nimic împotriva persoanei lui. Doar că am informat că decizia PSD se va mai lăsa așteptată.

În zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu i-am informat pe colegii mei că mi-aș dori în principiu duminică după-amiază să închidem capitolul dezbaterii interne. Să avem consiliul național, să luăm decizia. PSD trebuie să judece foarte bine, a afirmat Grindeanu joi la prânz.

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