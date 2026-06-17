Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor

Vameșii de pe Aeroportul Internațional Timișoara au oprit controalele miercuri, timp de două ore, într-o grevă de avertisment care a blocat călătorii sosiți din Marea Britanie. Sătui să mai aștepte la cozi, zeci de oameni au refuzat să mai stea la verificări și au părăsit aeroportul fără control vamal, sub privirile jandarmilor și ale polițiștilor de frontieră.

Oamenii au refuzat blocajul și au ieșit fără verificări

Protestul a afectat direct o cursă aeriană aterizată de la Londra la ora 13:08. Deși oficialii le-au cerut pasagerilor să aștepte încheierea grevei, o parte dintre aceștia s-au revoltat și au forțat trecerea spre ieșire.

Unul dintre călătorii blocați în terminal a descris momentele de tensiune:

„Ni s-a spus că cei care au bunuri de declarat vor avea întârzieri din cauza grevei de la vamă. Dar ni s-a spus și că cei care nu au nimic de declarat nu vor avea nicio problemă. Când am ajuns în fața porții, nu au mai dat voie nimănui să treacă. Sunt oameni cu copii mici, care au legături de prins sau programări. Ce facem cu ei?”

Au existat și pasageri care au înțeles situația „Am decis să rămân acolo pentru că oamenii au început să țipe. De ce să ne certăm între noi? Ni s-a comunicat despre întârziere și ni s-a spus că va dura foarte puțin. Am stat vreo zece minute și nu sunt de acord cu cei care urlă și fac scandal”, a declarat un alt pasager.

Vameșii amenință cu grevă generală

Angajații vamali cer salarii mai mari, tăierea discriminărilor față de polițiștii de frontieră și condiții normale de muncă. Sindicaliștii avertizează că acest protest de două ore reprezintă doar un prim semnal și că urmează blocarea totală a granițelor dacă statul nu le rezolvă cererile.

„Motivele pentru care am declanșat această grevă de avertisment sunt recunoașterea drepturilor salariale, recunoașterea profesiei printr-un statut actualizat corespunzător funcției noastre și respectarea contractului colectiv de muncă. Dorim să ne fie respectate drepturile salariale și sporurile, în principal sporul de frontieră, sporul de iradiere, precum și plata muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale”, a declarat Neta Șaptebani, liderul sindical al Biroului Vamal de pe Aeroportul Timișoara.

Pe lângă bani, angajații reclamă și starea dezastruoasă a birourilor din aeroport: