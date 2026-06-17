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Protest masiv în București al sindicaliștilor din Educație. Mii de profesori ies în stradă și amenință cu blocarea examenelor din această vară

Protest masiv în București al sindicaliștilor din Educație. Mii de profesori ies în stradă și amenință cu blocarea examenelor din această vară
Protest masiv în București al sindicaliștilor din Educație
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Sindicaliștii din educație protestează, miercuri, 17 iunie, în fața Guvernului și a Parlamentului. Angajații din sistem sunt nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării, după cum au transmis reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de cadre didactice.

„Destul! Educația cere respect!”

„Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile! A venit momentul să fim o singură voce! Haideți să îi întâmpinăm așa cum se cuvine: printr-o prezență masivă! Dacă ei vin de departe pentru noi toți, noi trebuie să ieșim din case și din școli pentru a fi alături de ei în stradă. Colegii noștri de sindicat sunt în autocare, plini de hotărâre, gata să lupte pentru demnitatea profesiei noastre! Au plecat de la primele ore ale dimineții ca să ni se alăture”, a transmis Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

„Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la recunoașterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate”, subliniază și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării „condamnă” profesorii la sărăcie.

De asemenea, cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate impuse în ultimele luni de Guvern: „Nu acceptăm ca educația să fie transformată, din nou, într-un sector de sacrificiu!”. Se mai cere și reducerea supraaglomerării claselor și plata corectă a muncii dascălilor: „Contestăm tăierea la jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea artificială a normei didactice de predare”.

Miting de la Guvern la Parlament

Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către Parlament. Mitingul va începe la ora 11.00 în fața Guvernului și va fi urmat de un marș de protest pe Calea Victoriei. De la ora 13.00, sindicaliștii vor protesta în fața Parlamentului.

Încă din noaptea de marți spre miercuri, sindicaliști din toată țara au pornit spre Capitală pentru a participa la protest. Conform „Spru Haret”, vin la București profesori din județele Cluj, Hunedoara, Dolj, Sibiu, Caraș-Severin, Galați, Tulcea și din alte părți ale țării.

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