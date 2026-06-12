Un fost deputat USR, 2020-2024, Radu Panait, sare în ajutorul colegilor care au iniţiat proiectul desecretizării informaţiilor cu privire la imobilele aflate în proprietatea statului şi realizează o hartă simplificată cu proprietăţile RA-APPS.

Fostul deputat se asigură că informaţiile ajung mai repede la publicul avid de informaţie relevantă cu privire la identitatea acelora care ocupă aceste spaţii şi scoate în evidenţă câteva informaţii pe care le consideră relevante, din datele publicate de RA-APPS.

Siteul conţine şi un Top 30 al chiriilor „suspect de ieftine”

Fostul deputat userist realizează şi un top 30 al chiriilor „suspect de ieftine” pe care le plătesc anumite entităţi care îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre imobilele RA-APPS, raportat la preţul zonei.

Potrivit aceluiaşi site, 198 de proprietăţi stau nefolosite din cauze diferite, printre care: propuneri legislative, propuneri de vânzare, proceduri ilicite etc.