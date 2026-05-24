Iancu Guda se desparte de Antena 1. Ce l-a nemulțumit

Iancu Guda a anunțat că își încheie colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație financiară „IQ Financiar”, după aproape șapte ani de emisiuni difuzate în televiziune.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR”, a transmis Iancu Guda, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Economistul a precizat că decizia marchează finalul unei etape importante din cariera sa, dar și o schimbare de direcție profesională.

„Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a explicat Iancu Guda.

El a anunțat că își va continua activitatea în zona de educație financiară și analize economice, dar într-un format preponderent digital.

„Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani.”, a spus Guda.

Acesta a subliniat că proiectul TV a reprezentat o etapă intensă, desfășurată pe parcursul a aproape șapte ani.

„Sunt onorat că am produs, timp de aproape 7 ani, pastila zilnică de educație financiară, cca. 2000 de emisiuni cu +10.000 de minute la TV (DIGI24 și Antena 1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești”, a spus el.

