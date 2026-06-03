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Iași: Fostă școală, în curs de demolare în Copou: „Haideți să o scoatem la licitație”

Iași: Fostă școală, în curs de demolare în Copou:
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Clădirea abandonată de mai mulți ani se află în paragin și nu mai are acoperiș, dar arhitectura aparte ar putea să o salveze de la demolare, scrie Ziarul de Iași.

„Dacă nu suntem în stare la nivel de municipiu să intervenim, haideți să o scoatem la licitație, să o vindem cuiva care să o refacă”, a fost una dintre interpelările ultimei ședințe a Consiliului Local. Vasile Pușcașu, de la AUR, s-a referit la clădirea aflată în ruine de peste drum de Liceul cu Program Sportiv. Abandonată de mai mulți ani, fosta școală este lăsată să se dărâme, proces care s-a accelerat după ce, cu câțiva ani în urmă, s-a prăbușit acoperișul.

O vreme a fost locuită de oameni ai străzii și e de mirare că nu a luat și această casă foc precum imobilul monument istoric cunoscut sub numele Casa Ralet, situat tot în Copou dar ceva mai jos, pe strada cu același nume.

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Sursa foto: Ziarul de Iași

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