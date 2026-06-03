Clădirea abandonată de mai mulți ani se află în paragin și nu mai are acoperiș, dar arhitectura aparte ar putea să o salveze de la demolare, scrie Ziarul de Iași.

„Dacă nu suntem în stare la nivel de municipiu să intervenim, haideți să o scoatem la licitație, să o vindem cuiva care să o refacă”, a fost una dintre interpelările ultimei ședințe a Consiliului Local. Vasile Pușcașu, de la AUR, s-a referit la clădirea aflată în ruine de peste drum de Liceul cu Program Sportiv. Abandonată de mai mulți ani, fosta școală este lăsată să se dărâme, proces care s-a accelerat după ce, cu câțiva ani în urmă, s-a prăbușit acoperișul.

O vreme a fost locuită de oameni ai străzii și e de mirare că nu a luat și această casă foc precum imobilul monument istoric cunoscut sub numele Casa Ralet, situat tot în Copou dar ceva mai jos, pe strada cu același nume.

Citește continuarea pe Ziarul de Iași

Sursa foto: Ziarul de Iași