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Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030

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Ilie Bolojan a fost întrebat, la B1TV, dacă are în plan să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2030. Premierul demis a afirmat că vrea ca PNL să devină o alternativă politică serioasă și să contribuie la modernizarea României. El a pus accent pe soluțiile realiste care să susțină dezvoltarea și prosperitatea. El a menționat că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi”.

„Veți candida la alegerile prezidențiale din 2030?”, a fost întrebat Ilie Bolojan.

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Ilie Bolojan. Sursă foto – Mediafax.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu ofertă politcă și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare și prosperitate”, spune Ilie Bolojan.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și, până în 2030, avem 2028”

Ilie Bolojan a spus că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi” și a subliniat importanța alegerilor parlamentare din 2028. El susține că reformele au nevoie de o majoritate parlamentară solidă și că actualul procent de 15% nu permite schimbări ample.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și, până în 2030, avem 2028. Este un an foarte important, pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei ceva azi în România, ai nevoie de o forță puternică.

Trebuie să lupți cu bolile, cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care-i permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacțiune puternică. Am văzut asta în acest mandat, cu 15% nu poți să faci mai mult.

(…) Dacă nu vom putea convinge, cei care dorim să modernizăm România, să dăm o perspectivă europeană, inclusiv din punct de vedere al comportamentelor instituționale, nu poți să faci cu aceste procente”, a spus Ilie Bolojan.

Sursă video: B1TV

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