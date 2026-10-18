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Ilie Bolojan anunţă că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu

Ilie Bolojan anunţă că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu
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Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a anunțat, într-o intervenție la B1 TV, că a semnat acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Potrivit acestuia, acordul stabilește condițiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027.

„Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabilește condițiile pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV.

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Bolojan: „Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern”

Ilie Bolojan a subliniat că nu este vorba despre un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern, ci despre un acord necesar pentru ca ordonanțele să poată fi aprobate în Parlament.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată să fie aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament”.

De asemenea, șeful PNL a explicat că semnarea acestui acord a fost necesară și pentru ca bugetul pe 2027 să fie unul care „să răspundă necesităților României” și care să păstreze România pe „traiectoria fiscală” pe care s-a angajat.

Și, de asemenea, pentru ca bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României, care păstrează România pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat și, de exemplu, una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuți”, a mai spus Ilie Bolojan.

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