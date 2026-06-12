Inflaţia României se apropie de 11%, la nivelul lunii mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în condiţiile în care aceasta ar trebui să scadă la jumătate.
Premierul demis, Ilie Bolojan, a explicat la Radio România Actualităţi în ce condiţii fenomenul ar putea să ajungă la jumătate la sfîrşitul verii, începutul acestei toamne.
„Guvernul nu a făcut greşit ceva, dar trebuie să fim conştienţi că din luna martie, la început, peste traseul nostru de inflaţie care era în scădere, s-a suprapus Războiul fin Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, un puseu de creştere de preţuri la combustibil, la tot ce înseamnă derivatele din combustibil, care au avut un efect un efect în economie”, spune Bolojan cu convingere.
Însă, premierul demis e optimist că inflaţia se va înjumătăţi de la sfârşitul verii, începutul acestei toamne, în anumite condiţii.
„Asta a făcut să avem nu o scădere a inflaţiei, ci un uşor puseu inflaţionist. Spre sfârşitul acestei veri, începutul toameni, ceea ce se întâmpla este că inflaţia se va duce înspre 5%. Dar asta se va vedea în perioada următoare.
Cu o singură condiţie: că menţinem stabilitatea în ţară, să menţinem echilibrele financiare, că ne luăm fondurile europene şi cei care vor guverna în perioada următoare nu vor face experiemente şi vor menţine echilibrele bugetare.
Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunţat”, a mai spus Ilie Bolojan la RRA.