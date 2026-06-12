Inflaţia României se apropie de 11%, la nivelul lunii mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în condiţiile în care aceasta ar trebui să scadă la jumătate.

Premierul demis, Ilie Bolojan, a explicat la Radio România Actualităţi în ce condiţii fenomenul ar putea să ajungă la jumătate la sfîrşitul verii, începutul acestei toamne.

„Guvernul nu a făcut greşit ceva, dar trebuie să fim conştienţi că din luna martie, la început, peste traseul nostru de inflaţie care era în scădere, s-a suprapus Războiul fin Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, un puseu de creştere de preţuri la combustibil, la tot ce înseamnă derivatele din combustibil, care au avut un efect un efect în economie”, spune Bolojan cu convingere.

Însă, premierul demis e optimist că inflaţia se va înjumătăţi de la sfârşitul verii, începutul acestei toamne, în anumite condiţii.