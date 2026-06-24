Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, la recepţia organizată de Ambasada SUA în România, menită să marcheze 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii că se cuvine să mulţumim Statelor Unite şi militarilor acesteia pentru că contribuie semnificativ la securitatea României şi la siguranţa cetăţenilor noştri.

Ilie Bolojan a mulțumit militarilor americani prezenți în România

„Sunt aici să spun cu respect că această mare naţiune de 250 de ani are o influenţă covârşitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forţa armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului. Se cuvine să mulţumim Statelor Unite pentru aceşti 250 de ani şi asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României. Sunt aici, de asemenea, să spun că, în afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem atunci când steagul Americi este la orizont, libertăţile individuale, democraţia, egalitatea de şanse sunt nişte valori extraordinare care ne-au motivat şi pe noi şi ne motivează în continuare”, a spus Ilie Bolojan în discursul de la Ambasada SUA.

El a afirmat că „se cuvine să mulţumim Statelor Unite şi militarilor acesteia pentru că, fiind prezenţi în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situaţia dificilă din regiune, alături de militarii noştri, alături de militarii celorlalte ţări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României şi la siguranţa cetăţenilor noştri”.

Mulțumiri pentru companiile americane prezente în România

„Se cuvine să mulţumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunităţi, dar şi pentru ceea ce fac aceste companii promovând ţara noastră în Statele Unite al Americii, individual sau prin Camera de Comerţ Român-Americană. Sunt aici să mulţumesc comunităţilor româneşti din Statele Unite, studenţilor noştri, tuturor celor care trăiesc în America, să mulţumesc prietenilor americani din România, comunităţi americane de aici, pentru că sunt o punte între relaţiile dintre ţările noastre şi sunt o bază a dezvoltării acestora”, a adăugat Bolojan.

Felicitări pentru ambasadorul SUA în România

Premierul interimar l-a felicitat pe Ambasadorul SUA la București Darryl Nirenberg de care a spus că este convins „că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei, al infrastructurii și așa mai departe”.