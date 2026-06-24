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Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței SUA: ”Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse”

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Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat din nou angajamentul ferm al țării față de parteneriatul strategic cu Statele Unite și față de valorile occidentale, în cadrul recepției organizate de Ambasada SUA pentru marcarea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

Nicușor Dan: ”Independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene”

În discursul rostit la evenimentul găzduit de reprezentanța diplomatică americană, șeful statului a evidențiat importanța cooperării internaționale și a avertizat asupra riscurilor izolaționismului, evocând experiența istorică a Statelor Unite ale Americii.

Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și nu a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, Statele Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea”, a declarat președintele.

De asemenea, președintele a subliniat că anul 2027 va marca borne istorice pentru România: 30 de ani de parteneriat strategic cu SUA, 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană și 23 de ani în cadrul NATO.

Pe acești trei pilon se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit în timpul discurului său de Războul din Ucraina și de riscurile de securitate generate de Federația Rusă: „Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profund a recunoștința României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră. Peste câteva zile, la summitul NATO de la Ankara, voi prezenta președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Domnule ambasador, în plan bilateral lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica parteneriatul strategic între România și Statele Unite la un nivel superior. Adevărarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prisma intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers. ”, a declarat președintele.

În finalul discursului său, Nicușor Dan a lansat un mesaj de unitate: „Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”, conchide șeful statului.

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