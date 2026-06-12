Ilie Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că PNL are un plan pentru scenariul în care Guvernul Eugen Tomac nu trece de Parlament.

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, vineri, că PSD, cel mai mare partid din Parlament, ar trebui să-și revendice postul de premier.

Potrivit lui Bolojan, dacă un guvern PSD ar trece votul din Parlament, criza politică s-ar închide. În caz contrar, PNL va veni cu o soluție.

Ce spune Bolojan despre varianta revenirii sale ca premier plin

Bolojan a fost întrebat dacă numele său este vehiculat la Cotroceni, ca o alternativă. A răspuns că orice decizie aparține biroului de conducere al partidului și a subliniat că PNL nu va fugi de răspundere, așa cum nu a făcut-o nici în vara anului trecut.

Bolojan: „Nu creați așteptări pe care nu le puteți onora”

Liderul PNL a profitat de context pentru a transmite un mesaj mai larg către clasa politică. A avertizat că promisiunile imposibil de onorat – măriri de salarii fără acoperire, scutiri fiscale fără bani la buget – generează nemulțumire în rândul cetățenilor.

Întrebat cum vede rolul PNL într-o eventuală nouă rundă de consultări, a răspuns că partidul va spune oamenilor adevărul despre ce se poate face și cum. „Vom vedea săptămâna viitoare”, a concluzionat fostul premier.