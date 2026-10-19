Ilie Bolojan, replică acidă pentru fosta conducere a PNL: „Să tacă din gură și să intre în penitență”

Într-o replică acidă adresată fostei conduceri a partidului, Ilie Bolojan spune că a preluat PNL cu datorii imense, lăsate de anul electoral 2024. În opinia sa, cei care le-au generat „ar trebui să aibă măcar decența să tacă din gură”.

Liderul liberalilor a fost întrebat despre cele 14 milioane de lei pe care partidul trebuie să le restituie din campania lui Ciucă.

„S-au cheltuit foarte mulți bani”

„Când am preluat partidul la finalul anului 2024, era la un final de an electoral în care s-au cheltuit foarte mulți bani și Partidul Național Liberal a rămas cu multe datorii”, a declarat Ilie Bolojan, la postul B1 TV. Partidul a plătit o parte dintre ele, a avut mai multe procese și a încercat să le eșaloneze, a explicat el. „Am preluat un pasiv foarte mare. Și sigur că cei care au generat aceste datorii imense ar trebui să aibă măcar decența să tacă din gură și să intre cel puțin într-o perioadă de penitență”, a spus liderul PNL, fără să numească pe cineva.

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Bolojan a anunțat că PNL își va achita datoriile în perioada următoare: „E o problemă de normalitate. Și e o problemă pur și simplu, din nou, de a fi credibil. Dacă nu-ți achiți datoriile la organizația ta, e greu de presupus că vei putea fi credibil pentru că vei gestiona activități bugetare mult mai complicate”.

ÎCCJ a respins recursul PNL în procesul cu AEP

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi, 15 octombrie, recursul PNL în procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul trebuie să restituie bugetului de stat 14.117.378 de lei, adică aproximativ 2,8 milioane de euro, din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.

În decembrie 2024, PNL primise de la AEP rambursarea a peste 17,6 milioane de lei pentru această campanie. Un control ulterior a stabilit că 14,1 milioane de lei reprezentau cheltuieli finanțate deja din subvenții de la bugetul de stat, deci nu puteau fi rambursate a doua oară. PNL a contestat decizia AEP, dar a pierdut atât la Curtea de Apel București, cât și la instanța supremă.

Vicepreședintele PNL Dragoș Pîslaru a transmis după decizie că partidul va respecta hotărârea instanței și va restitui banii.

Potrivit mai multor surse media, datoriile acumulate de PNL în ultimele campanii electorale depășesc 100 de milioane de lei.