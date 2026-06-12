În ce domenii se câștigă cele mai mari salarii în România. Care sectoare se află la polul opus, potrivit INS

Salariul mediu net din România a înregistrat o scădere în aprilie 2026, ajungând la 5.843 de lei, cu 95 de lei sub nivelul din luna martie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În același interval, salariul mediu brut s-a redus la 9.740 de lei, cu 162 de lei mai puțin decât în luna precedentă. Iată în ce domenii din România se câștigă cele mai mari și cele mai mici salarii.

Chiar dacă indicatorii au consemnat o scădere de la o lună la alta, câștigul salarial mediu net s-a menținut peste nivelul din aprilie 2025. A fost mai mare cu 3,5%. Cele mai mari salarii nete au fost raportate în sectorul extracției petrolului și gazelor naturale, unde media a ajuns la 15.429 de lei, urmat de domeniul IT, cu un câștig salarial mediu net de 14.249 de lei.

Totuși, care sectoare se află la polul opus, în România? Potrivit datelor furnizate de INS, avem următorul clasament scurt:

Pescuitul și acvacultura – 2.915 lei;

Activități de asistență socială, fără cazare – 2.955 de lei.

INS a menționat și o comparație între aprilie 2026 și aprilie 2025: „Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%”.

INS arată câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum:

Indicele câştigului salarial real a fost 93,5% în luna aprilie 2026 față de luna aprilie 2025.

Indicele câştigului salarial real a fost 97,6% în luna aprilie 2026 față de luna martie 2026.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 245,0%, cu 6,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026.

Domeniile în care s-au înregistrat majorări salariale:

extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+41,3%);

fabricarea autovehiculelor și a remorcilor (între 4,5% și 9,0%);

activități profesionale, științifice și tehnice;

industria cauciucului și a maselor plastice;

jocuri de noroc și pariuri;

colectarea şi epurarea apelor uzate;

transporturi pe apă;

depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;

activități de închiriere și leasing;

fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Domeniile în care s-au înregistrat scăderi salariale:

activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (-24,6%);

înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală;

fabricarea produselor din tutun (-23,7%);

consultanță în management (între 10,0% și 17,5%);

activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

intermedieri financiare;

publicitate și relații publice;

activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;

activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

activităţi şi servicii de decontaminare;

activităţi de editare;

activităţi de studiere a pieţei.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; INS