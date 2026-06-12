Pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de vineri este inserat şi un memorandum care prevedere „aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității” pentru 36 de operatori economici.
Este vorba despre aceia din companiile de stat care nu au înregistrat pierderi
„În conformitate cu dispozițiile art. XXXVI, alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz, pentru 36 de operatori economici”, se arată în textul dat publicităţii de Guvernul României.
Creșterile salariale sunt în cuatum de 6,5% pentru 36 de companii de stat care nu au înregistrat pierderi, pentru ocuparea posturilor vacante, cât şi pentru creşterea numărului de salariaţi.
Care sunt societăţile care fac obiectul cadrului legislativ
Societăţile care fac obiectul acestui cadru legislativ sunt:
- Societatea Hidro Prahova S.A (deşi alimentarea cu apă în mai multe localităţi e sistată frecvent);
- ACET S.A. Suceava;
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L;
- S.C. HYDROKOV S.A;
- Compania Județeană APA SERV S.A., județul Neamț;
- S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;
- Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați;
- Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare in judetul Bistrita-Năsăud – AQUABIS S.A. Bistrița – Asociația de Dezvoltare Intracomunitară;
- S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea;
- HORTICULTURA S.A;
- C APA CANAL NORD – VEST SA;
- Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad;
- Compania de Utilități Publice Focșani;
- Compania de Apă Someș S.A;
- SC TURSIB S.A;
- Compania de Apă Oltenia S.A;
- Administrator Imobile și Piețe SRL;
- AQUACEPTURA;
- Compania de Apa Arieș;
- Societatea Gospodărire Urbană S.R.L;
- SC PIETE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL;
- S.C. Locativ S.A;
- NOVA APASERV S.A;
- Edilitara Public S.A;
- Eco-Csík S.R.L (şi creşterea numărului de angajaţi cu 47 de posturi
- Intertrans Caransebeș (doar aprobare creştere număr personal cu 3 posturi );
- Societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A;
- Aeroportul “Transilvania -Târgu Mureș” (+ înfiinţare 3 posturi noi, ocuparea celor existente);
- RECONS SA (doar aprobare posturi vacante);
- S.C. SERVICII COMUNITARE NICOREȘTI S.R.L (+ ocupare posturi vacante, creştere număr personal);
- Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A v(+ ocupare posturi vacante);
- S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEŞTII RAHTIVANI S.R.L Prahova;
- Societatea Câmpia Turzii;
- SOLCETA SA;
- Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brasov-Ghimbav”.