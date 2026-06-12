Pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de vineri este inserat şi un memorandum care prevedere „aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității” pentru 36 de operatori economici.

Este vorba despre aceia din companiile de stat care nu au înregistrat pierderi

„În conformitate cu dispozițiile art. XXXVI, alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz, pentru 36 de operatori economici”, se arată în textul dat publicităţii de Guvernul României.

Creșterile salariale sunt în cuatum de 6,5% pentru 36 de companii de stat care nu au înregistrat pierderi, pentru ocuparea posturilor vacante, cât şi pentru creşterea numărului de salariaţi.

Care sunt societăţile care fac obiectul cadrului legislativ

Societăţile care fac obiectul acestui cadru legislativ sunt: