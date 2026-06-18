Încă un „luptător pentru justiție” sare în apărarea lui Fritz, după decizia de „conflict de interese”. Ce spune Miruță

Radu Miruță a reacționat pe Facebook pentru a-și apăra colegul de partid, după ce ÎCCJ a menținut definitiv raportul ANI în cazul lui Dominic Fritz. Miruță afirmă că decizia instanței nu înseamnă pierderea mandatului de primar și își exprimă încrederea totală în corectitudinea liderului USR.

Miruță susține că situația din jurul liderului USR este exagerată în spațiul public și nu are legătură cu o abatere gravă. Acesta arată că Dominic Fritz doar a semnat un act urbanistic început în timpul fostei conduceri a primăriei.

„Colegul meu, Dominic Fritz, a primit astăzi o decizie potrivit căreia s-ar fi aflat în conflict de interese pentru că, în a doua zi de mandat ca primar, a semnat și a introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local un PUZ elaborat în mandatul fostului primar Robu. Nu este vorba despre incompatibilitate și nu își pierde mandatul de primar. Va contesta această decizie, iar eu am încredere în integritatea, seriozitatea și verticalitatea lui,” a transmis acesta pe Facebook.

USR cere Parlamentului modificarea legilor

Ministrul consideră că actualul cadru legislativ din România este confuz și dă naștere unor decizii bizare în instanțele de judecată. În opinia sa, Parlamentul are datoria să schimbe textele legislative pentru ca astfel de greșeli de birocrație să nu mai fie confundate cu problemele reale de integritate.