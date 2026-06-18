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SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR

Adina Anghelescu
SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
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Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ar urma să fie declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce ar atrage pierderea mandatului de edil al Timișoarei.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Dominic Fritz și a menținut raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate. Apoi, în aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de edil.

Recursul de acum era ultima cale de atac prin care Dominic Fritz putea obține anularea concluziilor formulate de ANI.

Ce urmează pentru Fritz, dacă va fi dat incompatibil de instanța supremă

Primarul Timișoarei a afirmat public că procedura este folosită ca o „armă politică” și că sancțiunea prevăzută de lege pentru o astfel de abatere ar fi una administrativă, constând în reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de șase luni. Mai mult, el a considerat că situația în care se află nu îi poate afecta mandatul de primar sau poziția de președinte al USR.

De partea cealaltă a acestei poziții, specialiști în drept administrativ au susținut că o decizie definitivă nefavorabilă ar putea avea efecte mult mai severe decât cele invocate de edil.

Efectele juridice ale posibilei decizii de azi ar fi imediate și definitive, iar prefectul județului Timiș ar avea obligația legală de a emite ordinul de încetare înainte de termen a mandatului de primar al municipiului Timișoara, urmând ca funcția de primar al Timișoarei să fie preluată temporar de unul dintre viceprimari, până la organizarea unor alegeri locale anticipate pentru desemnarea unui nou primar.

Legea nr. 176/2010 prevede că persoana față de care s-a constatat definitiv un conflict de interese administrativ este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Această interdicție îi va putea bloca lui Dominic Fritz dreptul de a candida la următoarele alegeri locale sau parlamentare din România pe durata celor 3 ani. Pierderea funcției de primar și interdicția legală de a candida la demnități publice ar putea declanșa o criză internă în USR.

Comentarii 1
  • Ioan Verdes

    Ciudat, tare ciudat cum organele de forță ale statului acționează la unison, la momentul potrivit contra ” dușmanului de c(l)asă” ! Cei ce au apărat „specialele” din justiție,si au lăudat munca teribilă din instanțele românești,își freacă acum palmele de satisfacție !

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