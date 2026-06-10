Întoarsă în țară din Irlanda, o româncă a comandat creveți într-un restaurant din Mamaia. Când a primit nota de plată, a crezut că este o eroare

Ștefania, o româncă care s-a întors din Irlanda, a revenit pe litoralul românesc. Ea a mers în stațiunea Mamaia și a mâncat la un restaurant. Surpriza a venit, evident, odată cu nota de plată.

Românca a postat pe Facebook experiența sa:

„Partea 2 – Prețuri litoral România. Pe mine m-au lăsat mască prețurile din România. Stau și mă gândesc, un om de rând si-ar permite să meargă pe litoralul românesc?”, spune Ștefania în postarea sa.

Dar iată ce a comandat aceasta. Pe nota sa de plată apar următoarele: Fanta de struguri, Gin tonic, Hugo, Ursus Premium, artofi prăjiți, clătite, Creveți la tigaie + Focaccia.

Surpriza a venit la final. Pe nota de plată apare suma totală de: 404 lei. Cât despre porția de creveți cu focaccia, ei bine aceasta, după câte se poate vedea pe bonul primit, a costat 178 de lei.

Evident, reacțiile la postarea Ștefaniei au fost multiple. Unii spun că acestea sunt prețuri „normale” de restaurant, alții recomandă locuri mai accesibile, precum „Împinge tava”.

„Sunt prețuri normale de restaurant. Pe litoral există și împinge tava dacă se vrea mai ieftin”. „Omul de rând merge acolo unde își permite și înainte să se așeze la masă consultă meniul!

Dacă îi convine rămâne dacă nu își vede de drum!” „Lăsați litoralul ca nu vad legatura. Pare o masă pentru două persoane, asa plătim și noi cei care locuim pe litoral, la orice restaurant la care duci sa mănânci crevete la tigaie, sezon sau extrasezon, doar că nu avem prostul obicei să facem poză și să ne sfătuim cu alți oameni de pe internet pe ce să dăm banii sau nu”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

sursă foto: Facebook @ Stefania Avram

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