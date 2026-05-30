Ruxandra Radulescu
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
În luna iunie se dă startul sezonului estival pe litoralul românesc, iar stațiunile din România concurează în topul preferințelor Românilor cu cele din Bulgaria. Dacă în țară, destinații precum Mamaia, Costinești, Eforie sau Vama Veche printre cele mai căutate, în țara vecină, zona Balcicului continuă să manifeste o fascinație asupra românilor. Gândul a aflat care sunt prețurile la celebrul All Inclusive din Balcic, în luna iunie, și cum se compară tarifele de pe litoralul românesc, la cazările în regim normal.

În România, hotelierii vin cu oferte destul de piperate, chiar dacă este doar începutul sezonului. Spre exemplu, un sejur la un hotel de 4 stele în celebra stațiune Mamaia, costă 5670 de lei, pentru două persoane, fără regim All Inclusive. Resortul oferă doar micul dejun.

La un calcul simplu, înseamnă 945 lei pe noapte de persoană.

Mâncarea și bătura umflă costurile vacanței pe litoralul românesc

Desigur, pe lângă cazare, turiștii mai trebuie să scoată din buzunar și bani pentru mesele la restaurant sau terasele din stațiunea Mamaia, care, după cum se știe deja, au prețuri destul de mari.

Un prânz decent costă cel putin 100-150 de lei, iar băuturile la barurile de pe plajă înseamnă alți 100 de lei pe zi de persoană.

Așadar, mâncarea și băutura, costă zilnic 250 de lei pentru o persoană. Ceea ce înseamnă că un cuplu plătește aproxmativ 500 de lei pe zi, sau 3000 de lei, doar pe mâncare și băutură, în șase zile pe litoralul românesc.

În concluzie cazarea la un hotel de 4 stele și cu toate mesele incluse, ajunge să coste aproximativ 8670 de lei pentru două persoane.

 Un sejur de 4 stele la celebrul -All Inclusive – în Balcic

Un sejur -All Inclusive- la categoria 4 stele în Balcic, costă 4.963 de lei, pentru două persoane. Aceasta înseamnă 827 de lei de persoană pe zi.  Oferta pune la dispoziție toate cele trei mese principale, precum și un centru de SPA, bar și o priveliște panoramică absolut superbă.

Cât plătești la un hotel de 5 stele All Inclusive în Balcic

Potrivit platformei Booking.com, un sejur de o săptămână –  All Inclusive – la resortul de 5 stele  costă 6.353 lei pentru două persoane, mai exact 1058 de lei de persoană, pe zi. Resortul oferă sală de fitness și o cazare de lux și, desigur, sortimente culinare deosebite la mic-dejun, prânz și cină.

Cât costă un sejur la un hotel de 5 stele din Mamaia

Pe litoralul românesc, luxul costă mult mai mult decât la vecinii bulgari. Spre exemplu un sejur de șase nopți, pentru două persoane, la un hotel de 5 stele, în regim normal, fără mese incluse, costă 7206 de lei, adică 1201 pe persoană pe zi.

Dacă e să calculăm și costurile pentru mâncare și bătură, fără intrări în cluburi sau alte distracții estivale, am mai adăuga aproximativ 250 pe lei, pe zi, pentru o persoană, adică 3000 de lei pentru un cuplu, întreg sejurul.

Un sejur la Castelul Reginei Maria din Balcic de trei ori mai ieftin decât la un hotel de fițe din Mamaia

O alternativă mult mai accesibilă la hotelurile de lux din Mamaia este Castelul Reginei Maria din Balcic, o bijuterie arhitecturală, transformată într-un loc de ședere pentru turiștii care caută o experiență cu totul specială.

Un sejur de șase nopți, pentru doi adulți, în încăperile regale din vila Reginei Maria costă 2641 de lei, adică 440 de lei pe noapte. Oferta include și micul dejun.

