Fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan sare în apărarea șefului ei în războiul cu vicepreședintele ANCOM, care îl acuză pe fostul premier că minte în scandalul „200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu, sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, l-a acuzat pe fostul premier de minciună. Mai nou, printr-o postare publicată duminică, 25 octombrie, pe pagina personală de Facebook, Dogioiu afirmă că, de fapt, vicepreședintele ANCOM este cel care „minte cum respiră”. Concret, în urmă cu două zile, Bolojan a anunțat public că reprezentanții ANCOM au solicitat, în ultima ședință de Guvern pe care acesta a prezidat-o, suma de 200.000 de euro de la bugetul de stat pentru „niște acitivități de protocol în țările arabe”. La scurt timp după informațiile prezentate de fostul premier, a venit și reacția furibundă a vicepreședintelui insituției, care a dezmințit afirmațiile eronate expuse în spațiul public.

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„În capul lui Pavel Popescu, un loc în Consiliul Uniunii Internaționale a Comunicațiilor e mai important decât conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Atâta poate!”

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se și naște fără ele. Supărat că și-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, șeful nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră. Nu ca ar fi prima dată.

Care-i pricina dlui Popescu? Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1.000 de persoane, cu program artistic și cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinsă strategic pe agenda ultimei ședințe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e așa de bună pentru țară. Înțeleg supararea dlui Popescu, nu și minciuna grosieră.

Susține domnia sa într-o postare furibundă că în aceeași ședință de Guvern ar fi fost aprobați 340 de mii de euro pentru summitul unde Dacian Cioloș și-ar susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.

În capul dlui Pavel Popescu un loc în Consiliul UIT e mai important decât conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Atâta poate!”, a scris Ioana Dogioiu în postarea publicată pe Facebook.

Cele trei minciuni pe care fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan i le atribuie vicepreședintelui ANCOM

„Dar să revenim la minciunile dlui Popescu:

1. Hotărârea de Guvern privind participarea la Summitul francofoniei a fost adoptată în 11 septembrie, nicidecum în ultima ședință a fostului guvern.

2. În ședința de Guvern din 11 septembrie, premierul Bolojan a înjumătățit la 980 de mii de lei suma cerută inițial de Ministerul Culturii.

3. Banii nu sunt alocați pentru chermeze, cadouri sau vreo candidatură, ci pentru participarea la Village de la Francophonie (Satul Francofoniei) în marja celei de-a XX-a ediții a Summitului Francofoniei. Mai precis, suma este destinată pavilionului României, inclusiv deplasarea acolo a unor artiști români. Banii sunt gestionați de ARTEXIM, instituție care organizează inclusiv Festivalul Internațional George Enescu.

Necăjiți sau nu, să nu mințim!”, a mai transmis Ioana Dogioiu.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre cererea ANCOM pentru suma de 200.000 de euro

Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 octombrie, la Digi24, că a aflat de Ordonanța de Urgență, depusă de ANCOM, abia la data de 19 octombrie, în cadrul ultimei ședințe de Guvern. Informația a fost ulterior contrazisă de vicepreședintele instituției.

Totodată, premierul demis a susținut că ANCOM ar fi solicitat suma de 200.000 de euro, fapt ce contrastează cu documentul prezentat de șeful ANCOM, în care este specificată clar suma de 860.000 de lei, adică 160.000 de euro.

„În ultima ședință de Guvern, fără să fiu anunțat, a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să spargă aproape 200.000 euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea sa să fie ales în conducerea unei organizații internaționale.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Am scos-o de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat de faptul că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul Guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul”, a afirmat Ilie Bolojan.

Răspunsul lui Pavel Popescu și acuzațiile aduse la adresa fostului premier

Pavel Popescu l-a contrazis instant pe Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook. Vicepreședintele ANCOM susține că OUG-ul inițiat de ANCOM fost pus în dezbatere publică încă din data de 29 septembrie, nu pe 19 octombrie, așa cum susține fostul prim-ministru.

„Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, spune Pavel Popescu.

Totodată șeful ANCOM postează și documentul care include suma reală, solicitată pentru cheltuielile de lobby. Este vorba de 860.000 de lei, care înseamnă aproximativ 160.000 de euro.

„În poza cu anexa aveți defalcată propunerea de cheltuieli pentru lobby-ul făcut de România în Qatar pentru obținerea unui nou mandat în acest Consiliu extrem de important”, a indicat Pavel Popescu.

„România canidează pentru al nouălea mandat consecutiv. Nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM”

Pavel Popescu a mai argumentat că România, ca stat membru UE din fostul bloc sovietic, intenționa să candideze pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, „nu o persoană din conducerea ANCOM”.

„Ilie Bolojan ne povestește într-un interviu cum ANCOM-ul ar fi pregătit un „tun” financiar de aproximativ 200.000 de euro, care urmau să fie „sparți” pentru protocol în țările arabe (Qatar), pentru candidatura unei persoane din conducerea instituției la o poziție în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), sub ONU.

„România (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26)

În ultima ședință de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, Ilie Bolojan a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU”, a explicat Pavel Popescu.