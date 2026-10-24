Prima pagină » Știri politice » Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună în scandalul “200.000 de euro pentru o deplasare”. Popescu susține că banii erau pentru candidatura României într-un organism din subordinea ONU

Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună în scandalul “200.000 de euro pentru o deplasare”. Popescu susține că banii erau pentru candidatura României într-un organism din subordinea ONU

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) și fost membru PNL, îl acuză pe premierul demis, Ilie Bolojan, de minciună. Reacția lui Popescu vine la scurt timp după ce premierul demis a declarat că ANCOM a cerut, prin Ordonanță de Guvern, 200.000 de euro de la bugetul de stat pentru promovarea unei persoane din conducerea instituției, pentru ocuparea unei poziții în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), aflată sub umbrela Organizației Națiunilor Unite.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

” Ilie Bolojan ne povestește într-un interviu cum ANCOM-ul ar fi pregătit un „tun” financiar de aproximativ 200.000 de euro, care urmau să fie „sparți” pentru protocol în țările arabe (Qatar), pentru candidatura unei persoane din conducerea instituției la o poziție în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), sub ONU”, afirmă Pavel Popescu, într-o postare pe Facebook.

Pavel Popescu, șef ANCOM: „România (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează”

Pavel Popescu dezminte cele susținute de premierul demis și argumentează că România, ca stat membru UE din fostul bloc sovietic, ci nu „o persoană din conducerea ANCOM”, intenționa să candideze pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

„România 🇷🇴 (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26).

„Suma alocată de ANCOM în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000”

Popescu îl contrazice pe Bolojan care susține că OUG-ul inițiat de ANCOM fost pus în dezbatere publică, abia în cadrul ultimei ședințe de Guvern, din 19 octombrie. Potrivit șefului ANCOM, solicitarea figura încă din data de 29 septembrie.

„Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, spune Pavel Popescu.

Totodată șeful ANCOM postează și documentul invocat de Bolojan ce include suma reală, solicitată pentru cheltuielile de lobby. Este vorba de 860.000 de lei, care înseamnă aproximativ 160.000 de euro.

„În poza cu anexa de mai sus aveți defalcată propunerea de cheltuieli pentru lobby-ul făcut de România în Qatar pentru obținerea unui nou mandat în acest Consiliu extrem de important”, subliniază Pavel Popescu.

„În ultima ședință de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, Ilie Bolojan a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU”, mai afirmă Pavel Popescu.

Bolojan a aprobat 340.000 pentru candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei

De asemenea Pavel Popescu îi reproșează lui Ilie Bolojan, că a aprobat 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, în marja Summitului din Cambodgia, unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeași ședință de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.”

Ce a declarat Ilie Bolojan despre OUG-ul propus de ANCOM

Ilie Bolojan a declarat, la DIGI 24, că a aflat de Ordonanța de Urgență, depusă de ANCOM, abia pe 19 octombrie, în cadrul ultimei ședințe de Guvern, deși documentul, potrivit vicepreședintelui Pavel Popescu, a fost pus în dezbatere publică la 29 septembrie.

Totodată, premierul demis a susținut că ANCOM ar fi solicitat suma de 200.000 de euro, fapt ce contrastează cu documentul prezentat de șeful ANCOM, în care este specificată clar suma de 860.000 de lei, adică, 160.000 de eur0.

„În ultima ședință de Guvern, fără să fiu anunțat, a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să spargă aproape 200.000 euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea sa să fie ales în conducerea unei organizații internaționale.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Am scos-o de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat de faptul că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul Guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul, sper să nu-i dea drumul.”, a afirmat Ilie Bolojan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție
23:05
Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție
APĂRARE Ministrul Apărării a discutat cu militarii români aflați în misiuni internaționale. Ce mesaj le-a transmis înainte de Ziua Armatei
21:10
Ministrul Apărării a discutat cu militarii români aflați în misiuni internaționale. Ce mesaj le-a transmis înainte de Ziua Armatei
REACȚIE Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu și dezvăluie ce diferență vede între premier și Nicușor Dan
19:57
Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu și dezvăluie ce diferență vede între premier și Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ A 26-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de persoane cer, în continuare, eliberarea fostului candidat la prezidențiale
19:44
A 26-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de persoane cer, în continuare, eliberarea fostului candidat la prezidențiale
CONTROVERSĂ Un cetățean israelian din SUA a cheltuit aproape 3.000 $ pe un bilet de avion pentru a vota împotriva lui Netanyahu. Israelul nu permite votul prin corespondență israelienilor din străinătate
19:27
Un cetățean israelian din SUA a cheltuit aproape 3.000 $ pe un bilet de avion pentru a vota împotriva lui Netanyahu. Israelul nu permite votul prin corespondență israelienilor din străinătate
FLASH NEWS Ministrul Sănătăţii a verificat şantierul Spitalului de Urgenţă din Iaşi. Alexandru Rogobete crede că parterul va fi gata la finele acestui an
18:54
Ministrul Sănătăţii a verificat şantierul Spitalului de Urgenţă din Iaşi. Alexandru Rogobete crede că parterul va fi gata la finele acestui an
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Lege adoptată: Grecia restricționează accesul copiilor sub 15 ani la rețele sociale
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ULTIMA ORĂ Un bărbat a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu o armă și o grenadă de airsoft și i-a cerut unui agent de poliție să îl împuște. Ce s-a întâmplat imediat după aceea
22:51
Un bărbat a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu o armă și o grenadă de airsoft și i-a cerut unui agent de poliție să îl împuște. Ce s-a întâmplat imediat după aceea
ALEGERI Bulgaria își alege duminică președintele. Fosta jurnalistă Iliana Iotova, favorită în sondaje, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina
21:59
Bulgaria își alege duminică președintele. Fosta jurnalistă Iliana Iotova, favorită în sondaje, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Cum a încercat Fănel Bogos să se justifice în fața procurorilor, în procesul în care e acuzat că a ucis cu cruzime un cal: „S-a izbit în mine ca un leu”. Martorii contrazic versiunea lui Bogos
21:37
Cum a încercat Fănel Bogos să se justifice în fața procurorilor, în procesul în care e acuzat că a ucis cu cruzime un cal: „S-a izbit în mine ca un leu”. Martorii contrazic versiunea lui Bogos
FLASH NEWS Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
20:54
Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
AUTO Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
20:38
Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
FLASH NEWS Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după incidentul cu dronă de vineri. Kremlinul amenință cu „un răspuns ferm”
20:16
Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după incidentul cu dronă de vineri. Kremlinul amenință cu „un răspuns ferm”

Cele mai noi

Trimite acest link pe