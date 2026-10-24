Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) și fost membru PNL, îl acuză pe premierul demis, Ilie Bolojan, de minciună. Reacția lui Popescu vine la scurt timp după ce premierul demis a declarat că ANCOM a cerut, prin Ordonanță de Guvern, 200.000 de euro de la bugetul de stat pentru promovarea unei persoane din conducerea instituției, pentru ocuparea unei poziții în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), aflată sub umbrela Organizației Națiunilor Unite.

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” Ilie Bolojan ne povestește într-un interviu cum ANCOM-ul ar fi pregătit un „tun” financiar de aproximativ 200.000 de euro, care urmau să fie „sparți” pentru protocol în țările arabe (Qatar), pentru candidatura unei persoane din conducerea instituției la o poziție în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), sub ONU”, afirmă Pavel Popescu, într-o postare pe Facebook.

Pavel Popescu, șef ANCOM: „România (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează”

Pavel Popescu dezminte cele susținute de premierul demis și argumentează că România, ca stat membru UE din fostul bloc sovietic, ci nu „o persoană din conducerea ANCOM”, intenționa să candideze pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

„România 🇷🇴 (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26).

„Suma alocată de ANCOM în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000”

Popescu îl contrazice pe Bolojan care susține că OUG-ul inițiat de ANCOM fost pus în dezbatere publică, abia în cadrul ultimei ședințe de Guvern, din 19 octombrie. Potrivit șefului ANCOM, solicitarea figura încă din data de 29 septembrie.

„Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, spune Pavel Popescu.

Totodată șeful ANCOM postează și documentul invocat de Bolojan ce include suma reală, solicitată pentru cheltuielile de lobby. Este vorba de 860.000 de lei, care înseamnă aproximativ 160.000 de euro.

„În poza cu anexa de mai sus aveți defalcată propunerea de cheltuieli pentru lobby-ul făcut de România în Qatar pentru obținerea unui nou mandat în acest Consiliu extrem de important”, subliniază Pavel Popescu. „În ultima ședință de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, Ilie Bolojan a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU”, mai afirmă Pavel Popescu.

Bolojan a aprobat 340.000 pentru candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei

De asemenea Pavel Popescu îi reproșează lui Ilie Bolojan, că a aprobat 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, în marja Summitului din Cambodgia, unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeași ședință de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.”

Ce a declarat Ilie Bolojan despre OUG-ul propus de ANCOM

Ilie Bolojan a declarat, la DIGI 24, că a aflat de Ordonanța de Urgență, depusă de ANCOM, abia pe 19 octombrie, în cadrul ultimei ședințe de Guvern, deși documentul, potrivit vicepreședintelui Pavel Popescu, a fost pus în dezbatere publică la 29 septembrie.

Totodată, premierul demis a susținut că ANCOM ar fi solicitat suma de 200.000 de euro, fapt ce contrastează cu documentul prezentat de șeful ANCOM, în care este specificată clar suma de 860.000 de lei, adică, 160.000 de eur0.