Pe picior de plecare, ministrul Irineu Darău dezvăluie o afacere cu albume turistice, care ar fi păgubit statul cu milioane de lei. Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta a relatat că zeci de mii de exemplare de albume turistice, care au fost achiziționate în 2006, nu au ajuns niciodată în depozitele ministerului Economiei.

Irineu Darău a anunțat sesizarea DNA după ce Corpul de Control al Ministrului a descoperit nereguli privind albume turistice cumpărate de stat în 2006. Din 75.000 de exemplare plătite cu 2,6 milioane de lei, doar 34.395 au ajuns în depozitele instituției. Restul de 40.605, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, ar fi rămas la firma producătoare, care le vinde online. O bucată se vinde cu 60 de lei.

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„Statul român a plătit 2,6 milioane de lei pentru 75.000 de albume de promovare turistică”

„De aceea le e frică: în fiecare zi, săptămână și lună la guvernare descoperim lucruri și, în sfârșit, responsabilii vor trebui să dea socoteală. Statul român a plătit 2,6 milioane de lei pentru 75.000 de albume de promovare turistică. Aproape 41.000 dintre ele nu au mai ajuns niciodată în depozitele instituției, iar firma care le-a tipărit le pune în continuare la vânzare. Pare greu de crezut, dar este una dintre situațiile descoperite de Corpul de Control al Ministrului. Am dispus sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, pentru ca instituțiile competente să cerceteze aceste fapte și să stabilească eventualele responsabilități. Povestea începe în 2006, când Autoritatea Națională pentru Turism a încheiat un contract de 2.625.000 de lei pentru 75.000 de albume bilingve de promovare a Cimitirului Vesel din Săpânța. Statul a achitat integral factura, dar în depozitele instituției au ajuns doar 34.395 de exemplare. Restul de 40.605 albume, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, au rămas la firma privată care le-a produs. Au trecut 20 de ani, firma a intrat în procedură de insolvență/faliment, iar situația nu a fost clarificată. Mai mult, Corpul de Control a constatat că albumele sunt în continuare oferite spre vânzare online, la prețul de 60 de lei bucata”, a spus Irineu Darău.

Albume lăsate ani întregi în depozite

Irineu Darău a mai spus că verificările au scos la iveală stocuri de materiale turistice în valoare de peste 4 milioane de lei, semnalate de Curtea de Conturi încă din 2017. Sute de mii de hărți, broșuri și albume au rămas ani întregi în depozite, deși măsurile de remediere trebuiau aplicate până în ianuarie 2018.

„Și acesta nu este singurul lucru descoperit. Verificările au scos la iveală probleme mult mai ample în gestionarea materialelor de promovare turistică achiziționate în ultimele două decenii. Încă din 2017, Curtea de Conturi constata existența unor stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă, în valoare de peste 4 milioane de lei. Vorbim despre sute de mii de hărți, broșuri și albume cumpărate din bani publici, care au rămas ani întregi prin depozite. Curtea de Conturi a stabilit măsuri care trebuiau îndeplinite până în ianuarie 2018”, a scris Irineu Darău pe Facebook.

Darău: „Suntem în octombrie 2026, iar măsura este în continuare neimplementată”

Irineu Darău spune că, în octombrie 2026, măsurile cerute de Curtea de Conturi sunt încă neimplementate. Unele bunuri s-au degradat, iar evidențele de inventar au rămas incomplete. Ministrul a anunțat termene pentru inventariere și corectarea contabilității, după sesizarea DNA.

„Suntem în octombrie 2026, iar măsura este în continuare neimplementată. Între timp, materialele s-au degradat, evidențele de inventar au rămas incomplete, iar o parte dintre stocurile depozitate în subsolul unui imobil au fost grav deteriorate, în ianuarie anul acesta, în urma unor infiltrații masive de apă. În spatele acestor constatări este și o problemă de funcționare a administrației. În 20 de ani, domeniul turismului a trecut prin reorganizări repetate, fără ca transferul responsabilităților și al bunurilor să fie întotdeauna documentat corespunzător. Problemele au rămas nerezolvate de la o structură la alta, iar lipsa unor evidențe clare a făcut și mai dificilă recuperarea eventualelor pagube. O reorganizare de minister nu poate fi o scuză pentru pierderea evidenței banilor și bunurilor publice. Iar constatările Curții de Conturi nu pot rămâne ani întregi fără măsuri concrete. De aceea, pe lângă sesizarea DNA, am stabilit termene clare pentru finalizarea inventarierii, corectarea evidențelor contabile și introducerea unor proceduri de predare-primire care să prevină repetarea acestor situații. Problemele trebuie clarificate, măsurile trebuie puse în aplicare, iar acolo unde există suspiciuni de încălcare a legii, instituțiile competente trebuie să-și facă treaba. Banii publici nu sunt ai ministerelor sau ai celor care le conduc. Sunt banii românilor, iar felul în care sunt cheltuiți și administrați trebuie să poată fi justificat, indiferent cât timp a trecut sau câte conduceri s-au schimbat”, a continuat Irineu Darău.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto