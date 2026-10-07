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Cum s-au majorat de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație de la IAR Brașov, în plină austeritate. Explicațiile ministrului Darău

Cum s-au majorat de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație de la IAR Brașov, în plină austeritate. Explicațiile ministrului Darău
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Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov (companie aeronautică) cresc de la 4.720 la 20.400 de lei brut pe lună. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, spune că majorarea rezultă dintr-o formulă care ține cont de performanță, dimensiunea și complexitatea companiei. Darău susține că administratorii trebuie plătiți în funcție de responsabilitate și rezultate, nu de relațiile politice. El spune că statul român trebuie să fie „un administrator mai bun pentru companiile strategice”.

„Statul trebuie să fie un administrator mai bun pentru companiile strategice deținute. Iar oamenii din conducere trebuie selectați și măsurați conform responsabilităților și performanțelor. Întotdeauna am luptat cu resemnările de tristă amintire: “ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim” sau “timpul trece, leafa merge”. 4.720 de lei brut pe lună.

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Postarea ministrului Irineu Darău. El explică cum s-au majorat de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație de la IAR Brașov. Sursă foto: Facebook.

Atât era indemnizația pentru un membru al Consiliului de Administrație de la IAR Brașov – o companie strategică pentru industria aeronautică și de apărare, listată la Bursa de Valori București, profitabilă și cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate”, spune Irineu Darău pe Facebook.

Ce formulă a fost stabilită?

Irineu Darău spune că remunerația administratorilor companiilor de stat trebuie corelată cu responsabilitatea și performanța. Ministrul afirmă că a stabilit o formulă bazată pe criterii precum cifra de afaceri, numărul de angajați, profitul, investițiile și dificultatea mandatului. În cazul IAR Brașov, Darău spune că indemnizațiile vor fi stabilite pe baza unor indicatori obiectivi, nu a relațiilor politice.

„Am spus de nenumărate ori că – dacă vrem performanță de la administratorii companiilor de stat – trebuie să ne comportăm și noi precum un acționar profesionist: să cerem rezultate și să corelăm remunerația cu responsabilitatea, complexitatea și performanța companiei.

În calitate de ministru al economiei, am stabilit o formulă de calcul a indemnizației pentru membrii CA – care să țină cont de dimensiunea companiei, cifra de afaceri și numărul de angajați, profitabilitatea, investițiile, statutul de companie listată și dificultatea mandatului.

Ieri am semnat mandatul ca la IAR Brașov statul român – în calitate de acționar responsabil – să sprijine performanța în funcție de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul”, mai spune Irineu Darău.

Postarea lui Irineu Darău. Foto: Facebook.

Cum explică această creștere, de la 4.720 la 20.400 de lei brut

Irineu Darău spune că IAR Brașov are oportunități de dezvoltare prin cooperarea cu Airbus Helicopters și programul H225M, în contextul investițiilor SAFE. Ministrul susține că administratorii trebuie să asigure transformarea investițiilor în apărare în producție locală, mentenanță, transfer de tehnologie și locuri de muncă specializate.

Majorarea indemnizațiilor, de la 4.720 la 20.400 de lei brut, se bazează pe rezultate. El spune că, în 2025, compania a avut o cifră de afaceri de 441 de milioane de lei și un profit net de 48 de milioane de lei.

„Așteptările sunt înalte și le-am făcut clare celor din CA și conducerii executive.

Compania are o cooperare industrială de lungă durată cu Airbus Helicopters, inclusiv în zona de producție, personalizare și mentenanță a elicopterelor.

Iar acum avem o oportunitate importantă în contextul SAFE și al investițiilor pe care România le face în industria de apărare, prin cooperarea cu Airbus Helicopters France și participarea industrială la programul de elicoptere H225M.

Recunoașterea rolului administratorilor înseamnă, pentru aceștia, mai ales responsabilitate pentru rezultat: o parte cât mai mare din banii pe care România îi investește în apărare, inclusiv în proiectele SAFE, trebuie să se transforme în producție în România, mentenanță, transfer de tehnologie, know-how și locuri de muncă specializate.

Nu este o indemnizație stabilită discreționar și nici o recompensă acordată unor persoane anume.

Este rezultatul unei formule unitare, care va fi aplicată gradual întregului portofoliu al Ministerului Economiei”, spune ministrul.

„Creșterea de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut – un nivel confirmat și prin avizarea de către AMEPIP – are în spate rezultate:

  • aproximativ 441 de milioane de lei cifră de afaceri în 2025, cu un profit net de 48 de milioane de lei;
  • aproape 24,5 milioane de lei din acest profit virați la bugetul de stat în anul 2026;
  • un buget de 21 de milioane de lei pentru investiții în derulare.

Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată. Continuăm. Cu muncă și responsabilitate. Și fără populism”, mai spune Irineu Darău.

Irineu Darău este senator USR de Brașov. Numele Brașovului apare și în cazul altor numiri din companiile aflate în portofoliul Ministerului Economiei. La IPROCHIM S.A., unde statul deține peste 90% din capital, în Consiliul de Administrașie se află George Boroda și Marius-Mihail Stoianovici. Ambii sunt consilieri locali USR în Brașov.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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