Judecătorii care l-au condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu, trimiși în judecată disciplinară pentru exercitarea funcției cu rea-credință

Inspecția Judiciară i-a trimis în judecată disciplinară pe magistrații Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, după ce aceștia au mărit pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu, într-un mod considerat ilegal.

Inspectorii acuză că cei doi judecători au încălcat legea cu rea-credință în timpul procesului de apel. Aceștia au decis să schimbe condamnarea inițială de 3 ani cu suspendare în 4 ani de închisoare cu executare, sub pretextul că avocații au folosit cereri și probe legale.

Pedeapsă mai mare din cauza apărării în instanță

Cazul a început după un accident rutier grav în decembrie 2019, în județul Argeș, unde două persoane au murit în urma unui impact cu mașina condusă de Daniel Chițoiu. Prima instanță a decis ca acesta să rămână în libertate, dar Curtea de Apel Pitești l-a trimis la închisoare. Cei doi judecători au explicat în scris că au dat o pedeapsă mai grea, deoarece avocații lui Chițoiu au făcut prea multe cereri și au cerut verificări noi.

„Legea nu permite ca un inculpat să fie sancționat mai sever pentru modul în care avocații săi au exercitat drepturi procesuale recunoscute de lege.”

Inspecția Judiciară arată că gestul magistraților reprezintă o încălcare a regulilor. Codul Penal spune cum se stabilește o pedeapsă, iar acțiunile avocaților nu pot fi folosite niciodată împotriva persoanei judecate. Inspectorii susțin că această abordare este periculoasă, deoarece creează impresia că orice om care se apără riscă o condamnare mai aspră.

CSM stabilește sancțiunile

Acuzația oficială adusă magistraților este de exercitare a funcției cu rea-credință, o abatere gravă în sistemul de justiție. Dosarul se află acum pe masa Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în 2019

Curtea de Apel Pitești a decis, joi 8 ianuarie 2026, condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, atât cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la 4 ani de închisoare. Chițoiu nu era ministru în momentul producerii accidentului, ci secretar general al partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).