Judecătorii care l-au condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu, trimiși în judecată disciplinară pentru exercitarea funcției cu rea-credință

Inspecția Judiciară i-a trimis în judecată disciplinară pe magistrații Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, după ce aceștia au mărit pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu, într-un mod considerat ilegal.
Inspectorii acuză că cei doi judecători au încălcat legea cu rea-credință în timpul procesului de apel. Aceștia au decis să schimbe condamnarea inițială de 3 ani cu suspendare în 4 ani de închisoare cu executare, sub pretextul că avocații au folosit cereri și probe legale.
Cazul a început după un accident rutier grav în decembrie 2019, în județul Argeș, unde două persoane au murit în urma unui impact cu mașina condusă de Daniel Chițoiu. Prima instanță a decis ca acesta să rămână în libertate, dar Curtea de Apel Pitești l-a trimis la închisoare. Cei doi judecători au explicat în scris că au dat o pedeapsă mai grea, deoarece avocații lui Chițoiu au făcut prea multe cereri și au cerut verificări noi.
Inspecția Judiciară arată că gestul magistraților reprezintă o încălcare a regulilor. Codul Penal spune cum se stabilește o pedeapsă, iar acțiunile avocaților nu pot fi folosite niciodată împotriva persoanei judecate. Inspectorii susțin că această abordare este periculoasă, deoarece creează impresia că orice om care se apără riscă o condamnare mai aspră.
Acuzația oficială adusă magistraților este de exercitare a funcției cu rea-credință, o abatere gravă în sistemul de justiție. Dosarul se află acum pe masa Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Curtea de Apel Pitești a decis, joi 8 ianuarie 2026, condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, atât cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la 4 ani de închisoare. Chițoiu nu era ministru în momentul producerii accidentului, ci secretar general al partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).
„Majorează pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 şi 3 cod penal, de la 3 ani la 4 ani. Modifică regimul de executare şi dispune ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie, conform art. 60 cod penal”, a decis miercuri, 8 ianuarie 2026, Curtea de Apel Piteşti.