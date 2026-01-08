Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă

Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă

08 ian. 2026, 15:04, Actualitate
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă

Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru accidentul din 2019, care a dus la pierderea a două vieți omenești. Ancheta a stabilit că acesta poartă integral vina accidentului.

Curtea de Apel Pitești a decis, joi 8 ianuarie, condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, atât cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la 4 ani de închisoare.

Un bărbat de 82 de ani și soția sa au murit

Procurorii au început urmărirea penală împotriva lui Daniel Chițoiu în ianuarie 2020, la câteva săptămâni după accident. În acel eveniment tragic, un bărbat de 82 de ani și soția acestuia au murit. În plus, o altă persoană a fost rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de mașina fostului ministru, care, potrivit primelor date, ar fi intrat pe contrasens.

Paralizie generală în sistemul judiciar: judecătorii și procurorii își opresc activitatea!

La momentul punerii sale sub acuzare, Chițoiu a refuzat să facă declarații în fața anchetatorilor și a negat că ar fi vorbit la telefon în timpul accidentului. Fostul ministru a fost trimis în judecată în august 2020.

Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3, expertiza medico-legală finalizată recent a arătat că vina pentru producerea accidentului aparține integral fostului ministru. Astfel, ancheta a stabilit că acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, provocând coliziunea fatală.

Daune morale de 400.000 lei pentru fiecare parte civilă

Groaznicul accident a avut loc pe 26 decembrie 2019, pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Zamfirești. În urma impactului, șoferul autoturismului lovit a murit pe loc, ulterior soția acestuia decedâned la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 5 ani, atât ca pedeapsă complementară, cât și ca pedeapsă accesorie pe durata executării detenției.

În ceea ce privește latura civilă, Curtea de Apel Pitești a stabilit daune morale de 400.000 de lei pentru fiecare parte civilă, reducând sumele acordate anterior. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu, de 261 de lei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Daniel Chițoiu, pus oficial sub învinuire în dosarul accidentului în care au murit două persoane

Liderul ALDE Dolj către Daniel Chițoiu: Renunțați la manipularea președintelui ALDE

Recomandarea video

Citește și

INEDIT O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
15:08
O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
SĂNĂTATE Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health
14:58
Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health
RELIGIE Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova
14:12
Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova
SĂRBĂTORI Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
13:59
Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
ENERGIE Complexul Energetic Oltenia trimite acasă 154 de salariați ai Minprest Serv. Lider de sindicat:”Sunt consecințele unui management defectuos”
13:51
Complexul Energetic Oltenia trimite acasă 154 de salariați ai Minprest Serv. Lider de sindicat:”Sunt consecințele unui management defectuos”
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Această creatură asemănătoare unui păianjen se târa pe pământ acum 100 de milioane de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe