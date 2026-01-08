Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru accidentul din 2019, care a dus la pierderea a două vieți omenești. Ancheta a stabilit că acesta poartă integral vina accidentului.

Curtea de Apel Pitești a decis, joi 8 ianuarie, condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, atât cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la 4 ani de închisoare.

Un bărbat de 82 de ani și soția sa au murit

Procurorii au început urmărirea penală împotriva lui Daniel Chițoiu în ianuarie 2020, la câteva săptămâni după accident. În acel eveniment tragic, un bărbat de 82 de ani și soția acestuia au murit. În plus, o altă persoană a fost rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de mașina fostului ministru, care, potrivit primelor date, ar fi intrat pe contrasens.

Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3, expertiza medico-legală finalizată recent a arătat că vina pentru producerea accidentului aparține integral fostului ministru. Astfel, ancheta a stabilit că acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, provocând coliziunea fatală.

Daune morale de 400.000 lei pentru fiecare parte civilă

Groaznicul accident a avut loc pe 26 decembrie 2019, pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Zamfirești. În urma impactului, șoferul autoturismului lovit a murit pe loc, ulterior soția acestuia decedâned la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 5 ani, atât ca pedeapsă complementară, cât și ca pedeapsă accesorie pe durata executării detenției.

În ceea ce privește latura civilă, Curtea de Apel Pitești a stabilit daune morale de 400.000 de lei pentru fiecare parte civilă, reducând sumele acordate anterior. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu, de 261 de lei.

