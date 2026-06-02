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Jurnalistul Dan Andronic susține ca Digi 24, televiziune apropiată de Ilie Bolojan, primește aproape 200 de milioane de euro din SAFE

Jurnalistul Dan Andronic susține ca Digi 24, televiziune apropiată de Ilie Bolojan, primește aproape 200 de milioane de euro din SAFE
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O finanțare europeană de aproape 200 de milioane de euro din banii alocați programului SAFE, un singur beneficiar și un grup media perceput drept apropiat puterii. Jurnalistul Dan Andronic spune că nu crede că în politică există coincidențe, ci doar „sincronizări fericite”.  Care, scrie el pe social media, în termeni mai cinici, se pot numi „plăți la scadență”.

Rețeta este suficientă pentru a ridica întrebări legitime despre transparență, conflict de interese și relația dintre bani publici, influență și controlul narațiunii publice.

„De la Nașu Ilie către extra-finii de la Digi24
Se spune că în politică nu există coincidențe, ci doar sincronizări fericite. Sau, dacă e să fim mai cinici, plăți la scadență.
Mai ales că PNL nu are bani pentru presă. Nici Guvernul nu are…
Ilie-Sărăcie are în schimb SAFE.
Guvernul condus de Ilie Bolojan, cel care ne promitea „altfel” de politică și austeritate pentru cetățeanul de rând, a reușit o performanță notabilă: a „parcat” 196 de milioane de euro, din banii europeni ai programului SAFE, direct în curtea unui singur beneficiar.
Și nu orice beneficiar, ci Digi România S.A.
Adică Mama celei mai vocale stații de știri din peisajul media, Digi 24. Bastionul apărării imaginii lui Ilie Bolojan.
O investiție „strategică” sau un cec în alb?”, scrie Andronic.

Alocare de fonduri publice sub pretextul „apărării cibernetice”

Jurnalistul susține că  în spatele a ceea ce numește „povestea frumoasă a unei platforme LLM de securitate cibernetică”, care  „sună sofisticat, sună a viitor, sună a „suveranitate digitală”.

În realitate, sub pretextul apărării cibernetice, asistăm la o alocare de fonduri publice pe care, în urmă cu ceva timp, opoziția de ieri (care conduce astăzi) o cataloga drept „clientelism de stat”.
E fascinant să vezi cum, odată ajunși la butoane, tehnocrații lui Bolojan descoperă brusc că singurul partener capabil să dezvolte „inteligența artificială a statului” este același grup care, prin postul său de televiziune, a oferit ani de zile tribună discursului politic „agreat”.
În mod evident, legătura ombilicală dintre Digi România S.A. și platforma media Digi 24 devine, în acest context, o condiție esențială pentru transparența actului de guvernare. Pe sticlă. La TV sau telefon.
Bolojan a înțeles, se pare, jocul cel mare: nu trebuie să cenzurezi presa, trebuie doar să o faci parteneră de afaceri. Iar la 196 de milioane de euro, parteneriatul acesta devine mai solid decât orice promisiune electorală.
În rest, totul este „securitate cibernetică”.
Restul e doar zgomot de fond, pentru cine mai are răbdare să asculte.
Textul de mai sus reprezintă doar un exercițiu de stil, bazat pe faptele publice privind semnarea contractului între MAI și Digi România S.A.
Nu mă aștept să mai schimbe ceva.
Ca de obicei, poza nu are legătură cu postarea”, scrie Andronic.

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