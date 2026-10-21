La o zi după ce a plecat de la Guvern, fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, se dezlănțuie: ”Din 20 octombrie, România nu mai are premier”

Ioana Ene Dogioiu lansează un atac la adresa noului guvern condus de Luca Niculescu și susține că premierul a fost lipsit de autoritate încă din primele zile ale mandatului.

Ioana Ene Dogioiu critică modul în care a fost reorganizată masa ședințelor de Guvern, după instalarea Cabinetului Luca Niculescu. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta susține că noua conducere a Palatului Victoria a revenit la aranjamentul folosit în perioada fostului premier Marcel Ciolacu, când șeful Executivului era așezat printre miniștri, nu în capul mesei.

Potrivit acesteia, dacă în timpul guvernării Ciolacu schimbarea urmărea transmiterea unui mesaj populist despre democrație, în prezent ar avea o semnificație diferită: diminuarea autorității premierului Luca Niculescu.

”Scaunul din fruntea guvernului nu mai există. A fost una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria să revină la aranjamentul din vremea lui Marcel Ciolacu: premierul printre miniștri, nu în capul mesei. Atunci se voia un mesaj populist despre democrație, pentru că premierul avea autoritatea șefului de partid.

Era și viitorul președinte al României în capul multora. Acum simbolistica e diferită: diminuarea explicită a lui Luca Niculescu. Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern”, a scris Dogioiu pe pagina sa de Facebook.

”Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD ”

Mai mult, Dogioiu anticipează că premierul va ajunge să fie considerat responsabil pentru eventualele eșecuri ale Guvernului, deși, în interpretarea sa, deciziile importante ar fi controlate de social-democrați.

”Apoi va fi doar capul în care să spargă oalele după ce se va toci placa grelei moșteniri. O primă OUG la miez de noapte avea să formalizeze simbolistica. Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD care, oficial, nu putea să stea în capul mesei. Nu încă, cel puțin. Din 20 octombrie România nu mai are premier”, a încheiat aceasta.