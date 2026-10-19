Ioana Ene Dogiou, reacție nervoasă la întrebarea reporterului Gândul: „Aveți de gând să vă înscrieți în PNL?”

Ioana Ene Dogioiu a fost întrebată de Gândul dacă se gândeste la o carieră în politică, după ce a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Întrebată dacă va urma exemplul Oanei Gheorghiu, vicepremier demis, care acum conduce șefia filialei PNL din Sectorul 4, Dogioiu a exclus categoric acest scenariu.

Cum a reacționat Ioana Ene Dogioiu când a fost întrebată dacă va intra în politică

Vizibil deranjată de întrebare, Dogioiu nici nu a așteptat ca reportul să termine propoziția și a ținut să sublinieze clar că nu va intra în viața politică și că revocarea sa din funcție va fi va intra în vigoare în momentul în care Guvernul Bolojan va ieși din funcție.

”Nu voi intra în viața politică. În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Dacă ați citit cu atenție textul, nu este o demisie, este o cerere de revocare din funcție odată cu încetarea mandatului actualului guvern. În momentul acesta, chiar dacă premierul a semnat sau nu revocarea mea din funcție, ea va intra în vigoare în momentul în care acest guvern va ieși din funcție. Deocamdată, sunt în funcție, nu intru în politică”, a declarat Dogioiu.

Dogioiu a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat astăzi eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dogioiu i-a mulțumit premierului demis pentru colaborare.

După ce mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari, ca urmare a îndemnului lansat sâmbătă de Bolojan, acum și purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține.

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