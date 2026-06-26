Lasconi îl numește „marioneta sistemului” pe Nicușor Dan, de Ziua Drapelului: „Dacă nu iubești nimic, cum să te iei la trântă cu sistemul?”

Fostul lider USR, Elena Lasconi, i-a transmis vineri, de Ziua Drapelului, un mesaj dur preşedintelui Nicuşor Dan, în care îl numește „marioneta sistemului”.

„Știi că ești român atunci când îți dau lacrimile de bucurie pentru că, la o competiție sportivă, ai tăi sunt pe podium, pe primul loc și vezi ridicându-se drapelul în timp ce se intonează imnul de stat. Și, Doamne, câte motive de bucurie aș mai putea înșirui!

Știi că poți vorbi, gândi și iubi în limba română pentru că unii au vărsat lacrimi și și-au dat viața cu drapelul în mână.

Și mai știi că din iubire pentru familia ta, pentru țara ta, ai da cu corupții și cu «sistemul» de pământ oricât ar fi de greu și oricât de multe umilințe și nedreptăți ai încasa”, a scris Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, într-un mesaj postat pe pagina ei de Facebook.

„Dar dacă nu iubești nimic, cum să te iei la trântă cu sistemul?”

În continuare, Lasconi îl acuză pe Nicușor Dan că este un președinte „care nu își aparține”.

„Avem un președinte urcat pe scaunul de la Cotroceni care nu își aparține. Care nu înțelege că el nu este șeful sistemului (și de asta nu se poate lupta cu sistemul), ci este marioneta sistemului.

Vai de noi!

Bine că mai avem o fărâmă de speranță că nu ne lasă Dumnezeu.

La mulți ani de ziua drapelului național!”, a adăugat fostul lider USR.