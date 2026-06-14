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Linia 5 de tramvai va avea, în sfârșit, adăposturile pentru refugii. Când vor fi montate

Nicolae Oprea
Linia 5 de tramvai va avea, în sfârșit, adăposturile pentru refugii. Când vor fi montate
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La trei luni de la redeschidere, Linia 5 de tramvai va avea și copertinele pentru refugii, care au sosit zilele acestea din China. Primăria Capitalei a anunțat că adăposturile vor fi montate noaptea.

„Adăposturile pentru refugiile de pe linia 5 de tramvai sunt asamblate de constructor în atelier.

De mâine, de la miezul nopții, vor fi montate primele, la stația Pasaj Băneasa.

Am luat decizia să lucreze pe timp de noapte, de la ora 00.00 la 4.00, pentru a nu afecta circulația auto și graficul de succedare al tramvaielor”, a anunțat duminică Primăria Capitalei.

Linia 5 de tramvai a fost redeschisă „românește” acum 3 luni

Linia 5 de tramvai a fost deschisă cu o întârziere foarte mare și fără adăposturile de pe refugii.

Pe linia 5 circulă 22 de tramvaie în zilele lucrătoare (cu succedare la 5-7 minute) și 12 în weekend (succedare la 10 minute).

Asigură o legătură directă de transport între nordul și estul Capitalei, traversează o zonă densă de birouri și va fi un plus pentru mobilitatea din zonă.

Linia 5 a costat 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început în februarie 2024, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei, dar ruta nu are deocamdată copertinele pentru peroane.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;
  • lucrări la rețelele edilitare
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