Luca Niculescu cere măsuri urgente împotriva violenței din școli: ”Niciun copil nu trebuie să plece de acasă cu frică”. Guvernul încearcă să salveze și banii din PNRR

Luca Niculescu a deschis ședința de Guvern cu un apel la măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, după incidentele violente petrecute în ultimele zile la Bistrița și Ploiești.

Acesta a anunțat convocarea unei reuniuni cu miniștrii și instituțiile responsabile, pentru elaborarea unui plan care să includă prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme. Pe agenda Executivului se află și recuperarea fondurilor europene din PNRR, dar și sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine, printr-o campanie națională de vaccinare a animalelor.

”Aș vrea să încep ședința de astăzi cu un subiect care ne preocupă pe toți. Este vorba despre siguranța copiilor în școli. În primul rând, vreau să transmit un gând de solidaritate copiilor și profesoarei care au fost răniți în incidentele grave petrecute în ultimele zile în școlile din Bistrița și din Ploiești. Le doresc din suflet o însănătoșire grabnică, completă și vreau să știe atât ei, cât și familiile lor, că Guvernul României este alături de ei”, a declarat Luca Niculescu.

Plan de urgență pentru siguranța în școli: ”Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică”

Luca Niculescu a calificat incidentele din ultimele zile drept profund îngrijorătoare și a subliniat că școala trebuie să rămână un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

”Aceste cazuri grave de violență din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înțelegem teama, înțelegem revolta părinților și a profesorilor, pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați și nu un loc în care le este teamă să meargă. Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță.

Și, imediat după această ședință de guvern, voi avea o ședință de lucru cu miniștrii și cu instituțiile responsabile. Vreau să stabilim rapid, foarte rapid, un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Vreau să le mulțumesc miniștrilor care au venit deja cu propuneri în această seară, în această noapte. Un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență”, a precizat Niculescu.

Premierul Luca Niculescu a insistat că autoritățile nu trebuie să se limiteze la reacții după producerea incidentelor. ”Pentru că nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă. Este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest guvern”, a mai spus prim-ministrul.

Guvernul, în cursă contracronometru pentru banii din PNRR

Al doilea subiect abordat în ședința de Guvern a vizat fondurile europene și întârzierile în îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Luca Niculescu a anunțat convocarea unei reuniuni de evaluare cu miniștrii responsabili, pentru a identifica soluții rapide și pentru a evita pierderea finanțărilor europene.

”Al doilea subiect de astăzi este legat de fondurile europene. Tot astăzi, imediat după ședința de guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse. Nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare. Și obiectivul meu este foarte clar: să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care, după cum știți, înseamnă investiții, înseamnă investiții în spitale, în școli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat. Sunt bani, evident, de care România are nevoie. Și vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt”, a mai spus Luca Niculescu.

România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine și caprine

Un alt punct important de pe agenda ședinței de Guvern îl reprezintă sprijinirea crescătorilor de animale, afectați de bolile care au provocat pierderi economice și au dus la restricții comerciale. Executivul urmează să aprobe o donație de 1,1 milioane de doze de vaccin, provenite din rezervele strategice ale Uniunii Europene, pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine.

”Și, revenind la ordinea de zi a acestui guvern și a acestei ședințe, azi vom lua o măsură concretă pentru protejarea sectorului zootehnic și pentru sprijinirea crescătorilor români de ovine și caprine, care se confruntă cu pierderi economice din cauza bolilor care afectează animalele. Concret, vom aproba donația din rezervele strategice ale Uniunii Europene a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine”, a precizat premierul.

Primele 300.000 de doze au ajuns deja în țară, iar livrările vor continua. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va organiza campania de vaccinare de urgență la nivel național.

”Este un demers al Comisiei Europene, dar inițiat ca urmare a solicitării care vine din partea autorităților române. Primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, livrările continuă. ANSVSA va organiza la nivel național campania de vaccinare de urgență”, a spus Luca Niculescu.

Restricții la exportul de ovine și caprine până la sfârșitul anului

Luca Niculescu a explicat că bolile care afectează efectivele de animale au consecințe directe asupra veniturilor fermierilor, în special prin limitarea posibilităților de comercializare pe piețele externe. În prezent, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre ale Uniunii Europene și către țări terțe este restricționată până la finalul anului, în contextul epidemiologic actual.

”Este o măsură benefică, atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru veniturile crescătorilor. Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani, posibilitățile de a-și vinde animalele pe piețele externe sunt afectate. În prezent, circulația ovinelor și a caprinelor vii către alte state ale Uniunii Europene și către alte state terțe este restricționată până la finalul acestui an, în contextul epidemiologic actual. Iar acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor. Între timp, sarcina autorităților naționale este clară: să limităm focarele, să protejăm efectivele de animale, să creăm condițiile pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală.

„Trebuie să fim alături de crescătorii de animale pentru că, protejându-i pe ei, sprijinim acest sector care este extrem de important pentru România. Și guvernul va urmări ca măsurile să fie puse în aplicare cât mai repede, evident cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare”, a mai spus Luca Niculescu.