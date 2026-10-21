Luca Niculescu dă asigurări că banii românilor din Pilonul 2 de pensii nu vor fi atinși

Premierul Luca Niculescu dă asigurări că Guvernul nu intenționează să modifice Pilonul 2 de pensii și nici să folosească în alte scopuri economiile acumulate de milioane de români.

Șeful Executivului a declarat miercuri că sistemul de pensii administrate privat va rămâne neschimbat, invocând nevoia de predictibilitate. Declarațiile au fost făcute la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde premierul a vorbit și despre miliardele de euro pe care România trebuie să le atragă prin PNRR.

”Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 20% din produsul intern brut, sunt economiile a milioane de români acolo”, a afirmat Niculescu, întrebat dacă banii din Pilonul 2 ar putea fi folosiți în alte scopuri.

Luca Niculescu: ”Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este”

”Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este”, a adăugat acesta.

Printre prioritățile menționate se numără finalizarea PNRR până la sfârșitul anului, clarificarea sumelor care mai pot fi atrase și accelerarea absorbției fondurilor de coeziune. Potrivit acestuia, aproximativ 3 miliarde de euro ar putea ajunge în economia României prin PNRR.