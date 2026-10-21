Luca Niculescu își fixează prioritatea zero. Finalizarea PNRR și atragerea a 3 miliarde de euro în economia României, pe lista urgențelor

Luca Niculescu, noul premier al României, și-a fixat prioritatea zero. El a declarat că finalizarea PNRR până la sfârșitul anului este „urgența urgențelor” pentru România. Prim-ministrul estimează că aproximativ 3 miliarde de euro ar mai putea ajunge în economia românească și spune că datele recente îi oferă „un optimism rezonabil”.

Luca Niculescu a susținut o serie de declarații la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), miercuri, 21 octombrie, la o zi după învestire. La minister a avut loc predarea mandatului între Dragoș Pîslaru și noul ministru Mihai Ghigiu. Vezi AICI ce a spus după ce a depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

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Luca Niculescu, prezent la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Prim-ministrul a participat la predarea mandatului de la MIPE și i-a mulțumit fostului ministru Dragoș Pîslaru pentru activitatea sa și pentru îndeplinirea unor jaloane importante din PNRR. Premierul i-a urat succes noului ministru, Mihai Ghigiu.

„Particip la o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor. Primul este MIPE, acest minister foarte important pentru fondurile europene. După cum știți, reprezintă o gură de oxigen pentru economia României. I-am mulțumit domnului Dragoș Pîslaru pentru ce a făcut, chiar și în această perioadă în care Guvernul a fost interimar, și a reușit să încheie cu succes câteva jaloane importante. Îi urez, evident, mult succes lui Mihai Ghigiu, care este un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție pentru a lucra în acest sens”, a declarat Luca Niculescu.

„PNRR-ul este urgența urgențelor”

Luca Niculescu a pus finalizarea PNRR pe primul loc între prioritățile privind fondurile europene. El precizează că România trebuie să închidă programul până la sfârșitul anului și să stabilească rapid ce sume mai poate încasa. Premierul estimează că circa 3 miliarde de euro ar putea ajunge în economia țării.

„Avem multe priorități, dar aș spune 3 dintre ele. În primul rând, PNRR-ul. Este urgența urgențelor, trebuie închis foarte rapid, până la sfârșitul acestui an. Trebuie să știm câți bani mai luăm. Cifrele pe care le-am ascultat în această dimineață îmi dau un optimism rezonabil. Se vorbește de aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea să intre în economia României”, a spus premierul.

Luca Niculescu a indicat fondurile de coeziune și negocierile pentru viitorul buget al UE printre prioritățile Guvernului. Premierul susține că România se află în top 10 al statelor care au atras fonduri de coeziune în actualul exercițiu bugetar.

„Apoi, în egală măsură, fondurile de coeziune pe care le cunoaștem și pe care autoritățile române se vor concentra încă și mai mult după ce închidem cu PNRR-ul. În momentul de față, suntem în top 10, dacă nu mă înșel, al țărilor care au reușit să atragă banii europeni din fondurile de coeziune pe actualul exercițiu bugetar. Și, de asemenea, foarte important, viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, unde, după cum știți atât de bine, discuțiile sunt în curs”, a continuat premierul.

Luca Niculescu a afirmat că fondurile europene sunt un motor important al economiei și contribuie la dezvoltarea României. Premierul a subliniat că țara și cetățenii au nevoie de aceste finanțări.

„Este unul dintre motoarele economiei României, acest segment al fondurilor europene, și sper să reușim să profităm cât mai bine de el, pentru că economia României are nevoie, pentru că oamenii au nevoie, pentru că România se dezvoltă. După cum am arătat până acum, România se dezvoltă și grație fondurilor europene”, a spus Niculescu.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Digi24