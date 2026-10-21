Prima pagină » Actualitate » Luca Niculescu își fixează prioritatea zero. Finalizarea PNRR și atragerea a 3 miliarde de euro în economia României, pe lista urgențelor

Luca Niculescu își fixează prioritatea zero. Finalizarea PNRR și atragerea a 3 miliarde de euro în economia României, pe lista urgențelor

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luca Niculescu, noul premier al României, și-a fixat prioritatea zero. El a declarat că finalizarea PNRR până la sfârșitul anului este „urgența urgențelor” pentru România. Prim-ministrul estimează că aproximativ 3 miliarde de euro ar mai putea ajunge în economia românească și spune că datele recente îi oferă „un optimism rezonabil”.

Luca Niculescu a susținut o serie de declarații la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), miercuri, 21 octombrie, la o zi după învestire. La minister a avut loc predarea mandatului între Dragoș Pîslaru și noul ministru Mihai Ghigiu. Vezi AICI ce a spus după ce a depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Premierul Luca Niculescu. Foto: Mediafax Foto

Luca Niculescu, prezent la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Prim-ministrul a participat la predarea mandatului de la MIPE și i-a mulțumit fostului ministru Dragoș Pîslaru pentru activitatea sa și pentru îndeplinirea unor jaloane importante din PNRR. Premierul i-a urat succes noului ministru, Mihai Ghigiu.

„Particip la o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor. Primul este MIPE, acest minister foarte important pentru fondurile europene. După cum știți, reprezintă o gură de oxigen pentru economia României. I-am mulțumit domnului Dragoș Pîslaru pentru ce a făcut, chiar și în această perioadă în care Guvernul a fost interimar, și a reușit să încheie cu succes câteva jaloane importante. Îi urez, evident, mult succes lui Mihai Ghigiu, care este un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție pentru a lucra în acest sens”, a declarat Luca Niculescu.

„PNRR-ul este urgența urgențelor”

Luca Niculescu a pus finalizarea PNRR pe primul loc între prioritățile privind fondurile europene. El precizează că România trebuie să închidă programul până la sfârșitul anului și să stabilească rapid ce sume mai poate încasa. Premierul estimează că circa 3 miliarde de euro ar putea ajunge în economia țării.

„Avem multe priorități, dar aș spune 3 dintre ele. În primul rând, PNRR-ul. Este urgența urgențelor, trebuie închis foarte rapid, până la sfârșitul acestui an. Trebuie să știm câți bani mai luăm. Cifrele pe care le-am ascultat în această dimineață îmi dau un optimism rezonabil. Se vorbește de aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea să intre în economia României”, a spus premierul.

Luca Niculescu a indicat fondurile de coeziune și negocierile pentru viitorul buget al UE printre prioritățile Guvernului. Premierul susține că România se află în top 10 al statelor care au atras fonduri de coeziune în actualul exercițiu bugetar.

„Apoi, în egală măsură, fondurile de coeziune pe care le cunoaștem și pe care autoritățile române se vor concentra încă și mai mult după ce închidem cu PNRR-ul. În momentul de față, suntem în top 10, dacă nu mă înșel, al țărilor care au reușit să atragă banii europeni din fondurile de coeziune pe actualul exercițiu bugetar. Și, de asemenea, foarte important, viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, unde, după cum știți atât de bine, discuțiile sunt în curs”, a continuat premierul.

Luca Niculescu a afirmat că fondurile europene sunt un motor important al economiei și contribuie la dezvoltarea României. Premierul a subliniat că țara și cetățenii au nevoie de aceste finanțări.

„Este unul dintre motoarele economiei României, acest segment al fondurilor europene, și sper să reușim să profităm cât mai bine de el, pentru că economia României are nevoie, pentru că oamenii au nevoie, pentru că România se dezvoltă. După cum am arătat până acum, România se dezvoltă și grație fondurilor europene”, a spus Niculescu.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Digi24

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”
12:02
Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”
SCANDALOS Demeter András István și-a trecut în raportul de activitate ca ministru al Culturii recuperarea brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești: „Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică”
11:56
Demeter András István și-a trecut în raportul de activitate ca ministru al Culturii recuperarea brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești: „Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică”
FLASH NEWS Luca Niculescu, așteptat la Chișinău în următoarele zile. Premierul moldovean: „Suntem foarte entuziasmați de acest nou început”
11:52
Luca Niculescu, așteptat la Chișinău în următoarele zile. Premierul moldovean: „Suntem foarte entuziasmați de acest nou început”
FLASH NEWS Secretarul general al PSD susține că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. Ce îi transmite lui Bolojan
11:48
Secretarul general al PSD susține că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. Ce îi transmite lui Bolojan
ALERTĂ Probleme uriașe pentru Carrefour. Magazine jefuite și vandalizate în Franța, chiar înaintea reducerilor de Black Friday. Pierderile ar putea ajunge la 200 de milioane de euro
11:33
Probleme uriașe pentru Carrefour. Magazine jefuite și vandalizate în Franța, chiar înaintea reducerilor de Black Friday. Pierderile ar putea ajunge la 200 de milioane de euro
VIDEO Oana Țoiu nu l-a lăsat pe noul premier Luca Niculescu să facă declarații la MAE. L-a luat de lângă jurnaliști și l-a condus afară
11:16
Oana Țoiu nu l-a lăsat pe noul premier Luca Niculescu să facă declarații la MAE. L-a luat de lângă jurnaliști și l-a condus afară
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Cele 3 zodii care reușesc să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe, între 22 și 31 octombrie. Acești nativi vor plânge de fericire!
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Care este diferența dintre pielea femeilor și cea a bărbaților? Un studiu arată că funcționează după reguli diferite
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
REACȚIE Avertismentul presei internaționale: România a ieșit din criza guvernamentală, dar riscă un nou blocaj. Guvernul Niculescu ar putea pierde sprijinul politic în următoarele șase luni
11:22
Avertismentul presei internaționale: România a ieșit din criza guvernamentală, dar riscă un nou blocaj. Guvernul Niculescu ar putea pierde sprijinul politic în următoarele șase luni
FLASH NEWS Miruță și-a luat adio de la Ministerul Apărării: „Am, realmente, onoarea să vă salut!”
11:12
Miruță și-a luat adio de la Ministerul Apărării: „Am, realmente, onoarea să vă salut!”
JUSTIȚIE Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane
10:57
Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la doar două zile după învestirea Guvernului Niculescu. Noii miniștri intră la discuții oficiale. Ce subiecte se află pe masă
10:55
Nicușor Dan convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la doar două zile după învestirea Guvernului Niculescu. Noii miniștri intră la discuții oficiale. Ce subiecte se află pe masă
Gândul de Vreme Vremea continuă să se încălzească până la 26 de grade, dar vin ploi, vânt și ceață. În ce zone va bate vântul mai tare și unde vor fi 15 litri/metru pătrat
10:38
Vremea continuă să se încălzească până la 26 de grade, dar vin ploi, vânt și ceață. În ce zone va bate vântul mai tare și unde vor fi 15 litri/metru pătrat
A găsit o conservă veche de 80 de ani și a desfăcut-o, plin de curiozitate. Ce a găsit înăuntru
10:35
A găsit o conservă veche de 80 de ani și a desfăcut-o, plin de curiozitate. Ce a găsit înăuntru

Cele mai noi

Trimite acest link pe